طريقة عمل التومية، مذاقها مميز وسهلة التحضير

طريقة عمل التومية، التومية من أنواع الصوصات المختلفة الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى شامية الأصل وتقدم مع الشاورما.

وطريقة عمل التومية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل التومية.

مكونات عمل التومية:

4 فصوص ثوم

كوب زيت نباتي (يفضل زيت عباد الشمس أو زيت الذرة)

1/4 كوب عصير ليمون

1/4 كوب ماء بارد

ملعقة صغيرة ملح

بياض بيضة (اختياري لضمان القوام الكريمي)

طريقة عمل التومية:

قشّرى فصوص الثوم واهرسيها جيدًا باستخدام المدقة أو يمكنك وضعها مباشرة في الخلاط الكهربائي.

أضيفي الملح إلى الثوم المهروس واخلطيهم جيدًا حتى يصبح الخليط ناعما.

صبي عصير الليمون والماء البارد فوق الثوم والملح، ثم امزجي الخليط جيدًا في الخلاط حتى تتجانس المكونات.

أثناء تشغيل الخلاط، ابدئي بإضافة الزيت بشكل بطيء ومستمر.

هذا سيساعد في تكوين القوام الكريمي للتومية.

تابعى إضافة الزيت حتى تحصلى على القوام المطلوب.

إذا كنت تريد قوامًا أكثر سمكًا ونعومة، يمكنك إضافة بياض بيضة أثناء عملية الخلط.

بعد الانتهاء، تذوقي التومية وتحققي من التوازن بين الثوم والحموضة والملح.

يمكنك تعديل الكميات حسب ذوقك الشخصي.

صبى التومية في وعاء صغير وقدّميها مع المشاوي أو أي طبق تفضله.

للحصول على نكهة أقل حدة للثوم، يمكنك نقع فصوص الثوم في الماء لفترة قصيرة قبل استخدامها.

يفضل استخدام الزيت النباتي بدلًا من زيت الزيتون لأنه يعطي طعمًا أخف.

طريقة عمل التومية

فوائد الثوم للصحة

ومن فوائد الثوم التى تدفعنا لتناوله:

يعتبر الثوم مضادا حيويا طبيعيا قويا، حيث يحتوي الثوم على مركب الأليسين، وهو مركب كبريتي يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، وتناول الثوم على الريق يساعد في تقوية الجهاز المناعي ومحاربة العدوى.

عند تناول الثوم قبل تناول الطعام، يكون الجهاز الهضمي خاليا، مما يسمح بامتصاص أفضل للمركبات الفعالة في الثوم.

الثوم يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يساهم الثوم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم ويزيد من نسبة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعمل على تحسين الدورة الدموية وتقليل ضغط الدم، وهذه الفوائد تجعل الثوم خيار مثال لمن يرغبون في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

يساعد الثوم في تحسين عملية الهضم، حيث إن تناول الثوم على الريق يساعد في تحفيز إنتاج العصارات الهضمية، مما يحسن من عملية الهضم ويمنع تراكم الغازات والانتفاخات، كما يساعد في تطهير الجهاز الهضمي من الطفيليات والبكتيريا الضارة.

يعد الثوم مضادًا للأكسدة، بفضل محتواه العالي من المواد المضادة للأكسدة، حيث يساهم الثوم في مكافحة الجذور الحرة التي تُسبب الشيخوخة المبكرة وتلف الخلايا، وتناول الثوم يوميًا على الريق يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة البشرة ويؤخر علامات التقدم في العمر.

الثوم يُساعد في تحسين صحة الجهاز التنفسي، فإن تناول الثوم على الريق يمكن أن يخفف من أعراض نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي، حيث يساعد في تخفيف الاحتقان وتهدئة السعال، كما يعمل على تقوية الرئتين.