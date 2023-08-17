الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

طريقة عمل الثومية الأصلية، بمكونات بسيطة وسريعة التحضير

الثومية، فيتو
الثومية، فيتو

طريقة عمل الثومية، تعد من أنواع السلطات السورية الشهيرة، التي أصبحت معشوقة للمصريين، مع اللحوم والفراخ، وأصبحت من السلطات التي تحاول كل ست بيت أن تتعلم طريقة عملها، خاصة ان طريقة عمل الثومية الأصلية، سهلة التحضير، ويمكن اجادتها بكل سهولة.

 

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الثومية السوري الأصلية، لتصنيعها بالكميات التي تريدينها لأفراد أسرتك بكل سهولة.

 

مكونات عمل الثومية

الثومية السوري

كوب ماء
ملعقتين نشا ذرة
ملعقة كبيرة من الثوم المفروم
ملعقتين مايونيز
3 ملاعق كبيرة خل
3 ملاعق لبن حليب
ربع كوب زيت
قليل من الملح

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طريقة عمل الثومية

 

أول خطوة في عمل الثومية هي صنع خليط من النشا والماء، وهو سر من اسرار نجاح الثومية، وهو ما يعطيها القوام المميز لها.
ضعي كوب من الماء في طاسة، أضيفي لها ملعقتين النشا، وقلبيهم جيدا على البارد، وعندما يمتزجا تماما، ارفعي الطاسة على نار هادئة، مع التقليب المستمر، حتى تصلي لقوام متماسك.
اتركي الخليط جانبا حتى يبرد تماما.
في الخلاط ضعي المكونات الأخرى، من الثوم المفروم، والمايونيز، والخل، والزيت، واللبن الحليب، ورشة الملح.
اخلطي المكونات جيدا بالخلاط، حتى يصبح قوام الخليط كريم، ويختفي الثوم تماما.
ضيفي خليط النشا والماء، بعد أن يكون قد برد تماما.
اخلطي المكونات مرة أخرى جيدا، حتى يصبح القوام متجانسا، وسيصبح لديكي ألذ ثومية، بالطريقة الأصلية السورية.

 

طريقة عمل سلطة الطحينة

سلطة الطحينة

طريقة عمل سلطة الطحينة، من السلطات لذيذة الطعم كما أنها بسيطة في تجهيزها، وتقدم مع الكثير من الأكلات المصرية، فنجدها دائما مع  القرنبيط المقلي المقرمش، أو الفول والطعمية، أو الكبدة بالردة، وكذلك مع المشاوي بشكل عام، ومع الأسماك كذلك.

وتبحث كل ست بيت عن طريقة عمل سلطة الطحينة، زي الجاهزة التي تقدم في المحلات، وهو ما نستعرضه لها في السطور التالية، بطريقة احترافية.

 

سر سلطة الطحينة


ضعي القليل من الطحينة في بولة عميقة، وأضيفي لها ملح وكمون، وفص ثوم مفروم، مع إضافة ملعقة خل، وامزجيهم جيدا.
ضيفي الدقيق تدريجيا، مع القليل من الماء، مع الخفق الجيد، حتى تحصلي على القوام المطلوب.
وبألف هنا.

 

طريقة عمل سلطة البنجر


وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل سلطة البنجر في دقائق معدودة.

مكونات سلطة البنجر:-

كوب بنجر مسلوق مكعبات
٢ فص ثوم مفروم 
١/٤ كوب بقدونس مفروم 
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل سلطة البنجر:-
تخلط المكونات معا جيدا وتقدم.

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