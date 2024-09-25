الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على خيتافي بهدف في الشوط الأول

الدوري الإسباني، تقدم فريق برشلونة على نظيره خيتافي، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

سيطر برشلونة على مجريات الأمور مبكرا، وكانت أولى الفرص في الدقيقة الخامسة بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق روبرتو ليفاندوفيسكي لكنها ارتطمت بالدفاع.

وفي الدقيقة التاسعة، رد خيتافي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء على رأس كارليس بيريز تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 20، أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى عن طريق كوندي أبعدها الحارس لتصل إلى ليفاندوفيسكي الذي سدد الكرة داخل الشباك.

بعدها فشلت كافة محاولات تسجيل الأهداف، لينتهي الشوط بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

ويغيب عن برشلونة حارس المرمى الألماني مارك تير شتيجن، بعد إصابته التي ستبعده لمدة طويلة عن الملاعب.

تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، جارسيا، توري.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

فيما تواجد على دكة البدلاء كلا من: فيران، بيدري، أنسو فاتي، باو فيكتور، أسترالاجا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، دومينجيز، كوينكا، ياكوبوشفيلي، فيرنانديز، جويليرمو.

برشلونة يحسم قراره لتعويض إصابة تير شتيجن

فيما حسم مسئولو فريق برشلونة الإسباني، موقفهم من الحارس الجديد المنتظر ضمه لتعويض غياب الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني أمام فياريال.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الأربعاء، أن هانز فليك مدرب برشلونة، يفضل البولندي فويتشيك تشيزني ليكون البديل المؤقت لحارس مرمى الفريق المصاب، مارك أندريه تير شتيجن.

وبدأ برشلونة عملية البحث عن بديل مناسب لخلافة تير شتيجن في صفوف الفريق، خلال فترة إصابته حيث من المحتمل أن يبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى 9 أشهر بعدما خضع لعملية جراحية ناجحة.

وعقدت إدارة برشلونة اجتماعًا مهمًا عقب الجلسة التدريبية التي سبقت مباراة الفريق ضد خيتافي، وضم الاجتماع المدير الرياضي ديكو والمدرب هانسي فليك، بالإضافة إلى نائب المدير الرياضي بويان كركيتش.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخيارات المتاحة لتعويض غياب تير شتيجن، سواء بالتعاقد مع حارس مرمى حر على الفور أو الانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير، ومن بين الخيارات المطروحة، برز اسما الحارسين فويتشيك تشيزني وكيلور نافاس كأبرز المرشحين.

وتواصلت إدارة برشلونة بالفعل مع كلا الحارسين، وأبدى كل منهما ترحيبًا بالانتقال إلى النادي الكتالوني حتى نهاية الموسم.