الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

فريق برشلونة
فريق برشلونة

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة السابعة للدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

ويغيب عن برشلونة حارس المرمى الألماني مارك تير شتيجن، بعد إصابته التي ستبعده لمدة طويلة عن الملاعب.

تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، جارسيا، توري.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

فيما تواجد على دكة البدلاء كلا من: فيران، بيدري، أنسو فاتي، باو فيكتور، أسترالاجا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، دومينجيز، كوينكا، ياكوبوشفيلي، فيرنانديز، جويليرمو.

 

برشلونة يحسم قراره لتعويض إصابة تير شتيجن

حسم مسئولو فريق برشلونة الإسباني، موقفهم من الحارس الجديد المنتظر ضمه لتعويض غياب الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني أمام فياريال.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الأربعاء، أن هانز فليك مدرب برشلونة، يفضل البولندي فويتشيك تشيزني ليكون البديل المؤقت لحارس مرمى الفريق المصاب، مارك أندريه تير شتيجن.

وبدأ برشلونة عملية البحث عن بديل مناسب لخلافة تير شتيجن في صفوف الفريق، خلال فترة إصابته حيث من المحتمل أن يبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى 9 أشهر بعدما خضع لعملية جراحية ناجحة.

وعقدت إدارة برشلونة اجتماعًا مهمًا عقب الجلسة التدريبية التي سبقت مباراة الفريق ضد خيتافي، وضم الاجتماع المدير الرياضي ديكو والمدرب هانسي فليك، بالإضافة إلى نائب المدير الرياضي بويان كركيتش.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخيارات المتاحة لتعويض غياب تير شتيجن، سواء بالتعاقد مع حارس مرمى حر على الفور أو الانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير، ومن بين الخيارات المطروحة، برز اسما الحارسين فويتشيك تشيزني وكيلور نافاس كأبرز المرشحين. 

وتواصلت إدارة برشلونة بالفعل مع كلا الحارسين، وأبدى كل منهما ترحيبًا بالانتقال إلى النادي الكتالوني حتى نهاية الموسم.

الدوري الإسباني، 4 مباريات تفصل ريال مدريد عن معادلة رقم برشلونة

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإسباني برشلونة خيتافي مباراة برشلونة وخيتافي خيتافي ضد برشلونة تير شتيجن

مواد متعلقة

برشلونة يحسم قراره لتعويض إصابة تير شتيجن

برشلونة يسعى لشراء حارس دولي أوروبي بعد أزمة تير شتيجن

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

الزراعة تفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم 400% (فيديو)

تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 25/9/2024

بزيادة تصل لـ 1000 جنيه، ارتفاع أسعار الزيت الخام بالأسواق

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

محمد صلاح على الدكة، تشكيل ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

بنودها ودور مصر بها، صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل خطة واشنطن لوقف القتال

منوعات

المزيد

ثور هائج يقتل ويصيب عددا من الأشخاص في إسبانيا

للمرة الثانية ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الجامع الأزهر: المتصوف الحق هو الذي يتبع تعاليم كتاب الله وسنة رسول الله

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

خالد الجندي عن عمليات التجميل: بعضها فعل شيطاني واعتداء على بنيان الرب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية