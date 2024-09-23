حارس ريال مدريد السابق ينقذ موسم برشلونة بعد إصابة تير شتيجن

يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع حارس مرمى جديد، وقد يكون الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى نادي ريال مدريد السابق، المفتاح السحري للتغلب على الأزمة المفاجئة التي تعرض لها بإصابة حارسه تير شتيجن.

إصابة تير شتيجن البالغة

وتعرض الحارس الدولي الألماني تير شتيجن (32 عامًا) للإصابة خلال فوز برشلونة 5-1 على فياريال في الدوري الإسباني أمس الأحد.

وسقط تير شتيجن بشكل سيئ بعدما قفز للإمساك بكرة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وكان يعاني من الألم بشكل واضح أثناء نقله خارج الملعب على محفة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية في وقت سابق أن حارس برشلونة سقط بكامل وزنه على ساقه اليمنى بعد إصابته في ذات الركبة التي خضع فيها بالفعل لعمليتين جراحيتين في السنوات الأخيرة، وقد تؤدي جراحة أخرى إلى إنهاء موسمه.

وقال برشلونة إن الاختبارات التي أجريت على تير شتيغن أكدت إصابته بتمزق كامل في وتر الرضفة في ركبته اليمنى.

وخضع لعملية جراحية في وقت لاحق اليوم، وسيغيب عن الملاعب قرابة 9 أشهر.

برشلونة يفكر في كيلور نافاس

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كيلور نافاس حارس نادي ريال مدريد السابق، أبدى موافقة مبدئية على الانضمام إلى برشلونة.

وقالت الصحيفة إن الحارس الكوستاريكي، أعطى موافقة لوكيله خورخي مينديز، للاستماع إلى عرض برشلونة.

وأكد حارس ريال مدريد السابق، لوكيله البرتغالي، أنه يتدرب يوميًا طوال الصيف في كوستاريكا ويشعر بالاستعداد للانضمام إلى برشلونة.

أصبح كيلور نافاس حرًا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وهو الحارس الأكثر خبرة بعدما فاز بثلاثة ألقاب في دوري الأبطال مع ريال مدريد.

كان حارس المرمى الكوستاريكي البالغ من العمر 37 عامًا والذي سبق له اللعب مع ريال مدريد قرر عدم تجديد عقده الذي يربطه مع فريق باريس سان جيرمان في 30 يونيو؛ ما جعله لاعبًا حرًا من هذا التاريخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيلور نافاس مستعد لخوض تحدّ جديد، رغم أن مطالبه المادية كانت عقبة لبعض الأندية، مثل غريميو البرازيلي الذي أعلن عدم قدرته على تحمل راتبه.

وشددت الصحيفة على أن نافاس يريد اللعب فقط، ولن يكون الراتب عائقًا أمام انتقاله.