10 خيارات مجانية أمام برشلونة لتعويض غياب تير شتيجن

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، يدرس الخيارات المتاحة في الموسم الحالي، من أجل التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعويض غياب الألماني تير شتيجن.



وتعرض مارك أندريه شتيجن، لتمزق في الوتر الرضفي أمام فياريال في الليجا، ومن المتوقع أن يغيب لنهاية الموسم الجاري.

10 خيارات مجانية أمام برشلونة

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن هناك 10 خيارات متاحة أمام برشلونة، لدعم مركز حراسة المرمى مجانا.



وأشارت إلى أن كيلور نافاس حارس ريال مدريد السابق، دون ناد، بالإضافة إلى جوردي ماسيب، الذي أنهى عقده مع بلد الوليد، وكان بديلا في برشلونة بين عامي 2014 و2017.

وأوضحت "هناك أيضا إدجار باديا الذي لديه خبرة في الليجا، وبدأ الموسم مع إلتشي، لكن الأخير فسخ عقده في اليوم الأخير من الميركاتو، بالإضافة إلى حيري بافلينكا الحارس السابق لبريمن الذي فشل في الانتقال للدوري السعودي".

ويعد لوريس كاريوس، الحارس السابق لليفربول ونيوكاسل أيضا دون ناد، كما أن توماس فاكليك الحارس السابق للباسيتي الإسباني، متاح مجانا هذا الموسم.

ولا يرتبط إتريت بيريشا الحارس السابق لإمبولي بأي فريق، بالإضافة إلى توماس كوبيك الذي ظل لسنوات بديلا منتظما في أوجسبورج، ويمتلك خبرة دولية مع منتخب التشيك.

وهناك أيضا ألكسندر لوتيلييه الحارس البديل لباريس سان جيرمان في المواسم الأربعة الأخيرة، بالإضافة إلى كوستاس لامبرو الذي لديه خبرة طويلة في الدوري الهولندي مع فينورد وأياكس.