الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

10 خيارات مجانية أمام برشلونة لتعويض غياب تير شتيجن

تير شتيجن حارس برشلونة
تير شتيجن حارس برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، يدرس الخيارات المتاحة في الموسم الحالي، من أجل التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعويض غياب الألماني تير شتيجن.


وتعرض مارك أندريه شتيجن، لتمزق في الوتر الرضفي أمام فياريال في الليجا، ومن المتوقع أن يغيب لنهاية الموسم الجاري.

10 خيارات مجانية أمام برشلونة  

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن هناك 10 خيارات متاحة أمام برشلونة، لدعم مركز حراسة المرمى مجانا.


وأشارت إلى أن كيلور نافاس حارس ريال مدريد السابق، دون ناد، بالإضافة إلى جوردي ماسيب، الذي أنهى عقده مع بلد الوليد، وكان بديلا في برشلونة بين عامي 2014 و2017.

وأوضحت "هناك أيضا إدجار باديا الذي لديه خبرة في الليجا، وبدأ الموسم مع إلتشي، لكن الأخير فسخ عقده في اليوم الأخير من الميركاتو، بالإضافة إلى حيري بافلينكا الحارس السابق لبريمن الذي فشل في الانتقال للدوري السعودي".

ويعد لوريس كاريوس، الحارس السابق لليفربول ونيوكاسل أيضا دون ناد، كما أن توماس فاكليك الحارس السابق للباسيتي الإسباني، متاح مجانا هذا الموسم.

ولا يرتبط إتريت بيريشا الحارس السابق لإمبولي بأي فريق، بالإضافة إلى توماس كوبيك الذي ظل لسنوات بديلا منتظما في أوجسبورج، ويمتلك خبرة دولية مع منتخب التشيك.

وهناك أيضا ألكسندر لوتيلييه الحارس البديل لباريس سان جيرمان في المواسم الأربعة الأخيرة، بالإضافة إلى كوستاس لامبرو الذي لديه خبرة طويلة في الدوري الهولندي مع فينورد وأياكس.

سر تأخر برشلونة في إصدار بيان حول إصابة تير شتيجن

انتهاء موسم تير شتيجن مع برشلونة بعد إصابته أمام فياريال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نادي برشلونة تير شتيجن الألماني تير شتيجن فياريال الليجا

مواد متعلقة

انتهاء موسم تير شتيجن مع برشلونة بعد إصابته أمام فياريال

تير شتيجن: هزيمة موناكو مؤلمة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

الخطيب يغيب عن رحلة الأهلي إلى السعودية

حدث غير مسبوق، شرطة الاحتلال تسحل رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي (فيديو)

الداخلية تقيم عزاء والدة وزير الداخلية بمسجد المشير اليوم

أسعار الذهب العالمية تلامس أعلى مستوياتها

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

آخر مستجدات جهود التصدي لسرقة التيار وتخفيف الأحمال وتحسين خدمات الكهرباء

منوعات

المزيد

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا (فيديو)

لتسهيل الاقتحامات، قوات الاحتلال تبدأ في تركيب "أسانسير" بالمسجد الأقصى

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن عمرو بن حرام "ظليل الملائكة"

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية