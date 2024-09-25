الدوري الإسباني، 4 مباريات تفصل ريال مدريد عن معادلة رقم برشلونة

حقق ريال مدريد، فوزا صعبا بنتيجة 3-2، على ديبورتيفو ألافيس، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بات ريال مدريد ثاني فريق في تاريخ الدوري الإسباني يحافظ على سجله دون هزيمة في 39 مباراة متتالية في المسابقة،فاز في 29 وتعادل في 10، بعد برشلونة في عام 2018 الذي خاض 43 مباراة “فاز في 34 وتعادل في 9”.

وسجل لريال مدريد لوكاس فاسكيز، كيليان مبابي، ورودريجو في الدقائق 1، 40 و48، بينما أحرز لديبورتيفو ألافيس كارلوس بينافيديز وكيكي جارسيا في الدقيقتين 85 و86.



وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة في وصافة الليجا، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر برشلونة الذي لعب مباراة أقل، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 10 نقاط في المركز الثامن.

