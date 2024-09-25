هجوم بالصواريخ، حزب الله يعلن قصف مستوطنة ساعر الإسرائيلية
أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، عن شن هجوم بالصواريخ استهدف مستوطنة ساعر قرب نهاريا.
حزب الله يقصف مستوطنة ساعر الإسرائيلية
وفي المقابل أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 3 أشخاص جروح أحدهم خطرة؛ إثر سقوط صواريخ على مستوطنة ساعر.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلن حزب الله اللبناني في بيان، أنه قصف مستوطنة حتسور بعشرات الصواريخ دفاعا عن لبنان وشعبه.
حزب الله يستهدف مقر القيادة الشمالية في إسرائيل
وقال حزب الله في بيانه إنه قصفه قاعدة دادو العسكرية، مقر قيادة المنطقة الشمالية، بعشرات الصواريخ.
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