35.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء نحو 35.2 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,394 مليون ورقة منفذة على 110 آلاف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 139.3 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 950 مليون ورقة منفذة على 105 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

هذا واستحوذت الأسهم على 13.86 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 86.14 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بختام تعاملات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 31250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 38470 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13548 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 10563 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة.

