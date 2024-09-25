الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

35.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء نحو 35.2 مليار جنيه،  فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,394 مليون ورقة منفذة على 110 آلاف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 139.3 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 950 مليون ورقة منفذة على 105 ألف عملية خلال الجلسة السابقة. 

هذا واستحوذت الأسهم على 13.86 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 86.14 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بختام تعاملات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 31250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 38470 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13548 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 10563 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

30 محدد الأوزان اخبار المحافظات أسعار اللحوم اسعار الذه الشركات الصغيرة والمتوسطة السياسة الخارجية الشركات الصغيرة

مواد متعلقة

خبير يتوقع أداء عرضيا للبورصة المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

3 مليارات جنيه إجمالي أرباح رأس المال السوقي للبورصة خلال الأسبوع

البورصة تربح 23 مليار جنيه بختام تعاملاتها قبل إجازة عيد الأضحى

التنمية الصناعية: تيسيرات جديدة في سداد أسعار الأراضي الصناعية وتقسيط حتى 4 سنوات

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

86.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء

61.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

تصل لـ 1641 جنيهًا في الطن، ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق

أحمد العوضي يكشف حقيقة دخوله في قصة حب بعد ياسمين عبد العزيز (فيديو)

الزراعة تفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم 400% (فيديو)

بشرى تكشف حقيقة انفصالها عن خالد حميدة بعد شهرين زواج

تبدأ بـ 5650 جنيها، أسعار اشتراكات الطلبة في القطارات الروسي(عادة ومكيف)

الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يتقدم على تفينتي الهولندي بهدف في الشوط الأول

ضبط المتهمين بالاعتداء علي رئيس مدينة أبو النمرس أثناء تنفيذ حملة إزالة

منوعات

المزيد

بريجيت ماكرون وملكة النرويج تتألقان في عرض ديور (صور)

بعد تعرضها للتنمر، يابانية تجري أكثر من 20 عملية تجميل

ثور هائج يقتل ويصيب عددا من الأشخاص في إسبانيا

للمرة الثانية ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تجاوزت حصيلتها 5 مليارات جنيه.. ضربة أمنية موجعة ضد تجار المخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قبول التوبة والرجوع إلى الله

ملتقى الجامع الأزهر: المتصوف الحق هو الذي يتبع تعاليم كتاب الله وسنة رسول الله

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية