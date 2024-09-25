بشائر النصر، القسام تنفذ عملية من العيار الثقيل قرب معبر رفح (فيديو)

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، اليوم، مقطع فيديو لاستهداف مقاتليها رتلا من الآليات الإسرائيلية شرق رفح جنوب قطاع غزة.

مشاهد حصلت عليها الجزيرة وقالت كتائب القسام إنها لاستهداف رتل من آليات الاحتلال الإسرائيلي شرق #رفح جنوب قطاع غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/kzP3uJ29ZR — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 25, 2024

القسام تنشر فيديو عملية كمين بشائر النصر فى رفح

وأطلقت القسام على العملية اسم "كمين بشائر النصر"، وقامت الكتائب بتوزيع المهام على 3 مجموعات، وأظهرت المشاهد أحد المقاتلين وهو يشرح تفاصيل تنفيذ العملية في منطقة المقتلة وفي مكان تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمنت مشاهد عملية "كمين بشائر النصر" خطوط تقدم إمداد قوات الاحتلال على شارع معبر رفح وباتجاه شرق منطقة التنور.

وظهر فى المقطع المصور، عملية رصد الآليات لمنطقة الكمين، ثم استهداف دبابة من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105".

وتضمنت المشاهد أيضا، استهداف جرافة "دي 9" الأولى بقذيفة "الياسين 105″، ثم استهداف جرافة "دي 9" الثانية بقذيفة "الياسين 105".

أظهر المقطع المصور الذي بثته القسام، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجلاء جنوده من المنطقة المستهدفة.

القسام تستهدف جرافات عسكرية إسرائيلية فى كمين محكم

وكانت كتائب القسام، أعلنت الاثنين الماضى، إيقاع آليات عسكرية إسرائيلية في "كمين محكم" معد مسبقا شرق مدينة رفح.

وأضافت أن المقاتلين استهدفوا 3 جرافات عسكرية من نوع "دي 9″ ودبابتين من نوع ميركافا أثناء مرورها على مفترق جورج الشرقي بمدينة رفح باستخدام قذائف" الياسين 105″وعبوات العمل الفدائي.