الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هجوم مشترك لـ القسام وسرايا القدس على نتساريم بقذائف هاون

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفت مع سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- موقعا هندسيا شمال مستوطنة نتساريم بقذائف هاون من العيار الثقيل.

ويوم الاثنين الماضي أعلنت كتائب  القسام، في بيان  ، أنها أوقعت  رتلا من الآليات الصهيونية في كمين معد مسبقا على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

كتائب القسام تستهدف أليات إسرائيلية برفح

وقالت كتائب القسام في البيان:" استهدفنا 3 جرافات عسكرية ودبابتين من نوع ميركافا أثناء مرورها على مفترق جورج الشرقي".

txt

كتائب القسام تنصب كمينا لرتل من الآليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

txt

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية بعبوة أفراد وتوقعها بين قتيل وجريح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

كتائب القسام حماس سرايا القدس نتساريم

مواد متعلقة

القسام: استشهاد حسين النادر إثر عملية اغتيال صهيونية خلال العدوان على لبنان

كتائب القسام تنصب كمينا لرتل من الآليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

7 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

بعد كائن النوتيلا وصوفيا لورين، حكاية وحش الكون تثير الجدل، والنشطاء: أخيرا اتمسكت (فيديو)

بيان عاجل للحكومة بشأن منشور تحذيري بعدم شرب المياه من 3 صباحا لـ 10 مساء

الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

أسباب جديدة وراء غياب نجم الأهلي عن احتفالية التتويج بالدوري

نيو لوك ليلى عز العرب وأيتن تتحدث عن أزمتها.. ماذا حدث في العرض الخاص لفيلم عنب؟ (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ارتفاع جديد لمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام تخطى 4100 جنيه

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 25- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. أسرع أهداف مباريات القمة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوشم في المنام وعلاقته بالحسد من المقربين

خولة بنت ثعلبة، قصة المرأة المقصودة بسورة المجادلة

شباب حول الرسول، أسعد بن زرارة "أول من أسلم من الأنصار"

المزيد
الجريدة الرسمية