هجوم مشترك لـ القسام وسرايا القدس على نتساريم بقذائف هاون

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفت مع سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- موقعا هندسيا شمال مستوطنة نتساريم بقذائف هاون من العيار الثقيل.

ويوم الاثنين الماضي أعلنت كتائب القسام، في بيان ، أنها أوقعت رتلا من الآليات الصهيونية في كمين معد مسبقا على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

كتائب القسام تستهدف أليات إسرائيلية برفح

وقالت كتائب القسام في البيان:" استهدفنا 3 جرافات عسكرية ودبابتين من نوع ميركافا أثناء مرورها على مفترق جورج الشرقي".

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