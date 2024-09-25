هجوم مشترك لـ القسام وسرايا القدس على نتساريم بقذائف هاون
أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفت مع سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- موقعا هندسيا شمال مستوطنة نتساريم بقذائف هاون من العيار الثقيل.
ويوم الاثنين الماضي أعلنت كتائب القسام، في بيان ، أنها أوقعت رتلا من الآليات الصهيونية في كمين معد مسبقا على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح الفلسطينية.
كتائب القسام تستهدف أليات إسرائيلية برفح
وقالت كتائب القسام في البيان:" استهدفنا 3 جرافات عسكرية ودبابتين من نوع ميركافا أثناء مرورها على مفترق جورج الشرقي".
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