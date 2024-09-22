كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية بعبوة أفراد وتوقعها بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفة تاندوم في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كتائب القسام تنصب كمين لقوات الاحتلال

وقالت كتائب القسام في البيان:" إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بعبوة أفراد وأوقعتها بين قتيل وجريح".

وبالأمس السبت، أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت منزلين بداخلهما عدة جنود الاحتلال بـ 4 قذائف وأوقعتهم قتلى وجرحى، شرق حي التنور بمدينة رفح.