كتائب القسام تخوض اشتباكات مع قوة إسرائيلية في جنين

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أن مقاتليها يخوضون اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع قوة إسرائيلية في حارة السمان بمخيم جنين في الضفة الغربية.

عملية مشتركة لكتائب القسام وسرايا القدس

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مع سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- موقعا هندسيا شمال مستوطنة نتساريم بقذائف هاون من العيار الثقيل.

ويوم الاثنين الماضي أعلنت كتائب القسام، في بيان، أنها أوقعت رتلا من الآليات الصهيونية في كمين معد مسبقا على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

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