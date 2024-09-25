الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

كتائب القسام تخوض اشتباكات مع قوة إسرائيلية في جنين

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أن مقاتليها يخوضون اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع قوة إسرائيلية في حارة السمان بمخيم جنين في الضفة الغربية.

عملية مشتركة لكتائب القسام وسرايا القدس

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مع سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- موقعا هندسيا شمال مستوطنة نتساريم بقذائف هاون من العيار الثقيل.

ويوم الاثنين الماضي أعلنت كتائب  القسام، في بيان، أنها أوقعت رتلا من الآليات الصهيونية في كمين معد مسبقا على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

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كتائب القسام تنصب كمينا لرتل من الآليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

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كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية بعبوة أفراد وتوقعها بين قتيل وجريح

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كتائب القسام حماس جنين الضفة الغربية

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