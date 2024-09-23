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خارج الحدود

كتائب القسام تنصب كمينا لرتل من الآليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب  القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان   اليوم الإثنين، أنها أوقعت  رتلا من الآليات الصهيونية في كمين معد مسبقا على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

كتائب القسام تستهدف أليات إسرائيلية برفح

وقالت كتائب القسام في البيان:" استهدفنا 3 جرافات عسكرية ودبابتين من نوع ميركافا أثناء مرورها على مفترق جورج الشرقي".

وفي وقت سابق ذكرت   كتائب القسام، إنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفة تاندوم في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

كتائب القسام تنصب كمين لقوات الاحتلال

 وقالت كتائب القسام في البيان:" إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بعبوة أفراد وأوقعتها بين قتيل وجريح".
 

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القسام تنصب كمينا مركبا لآليات عسكرية إسرائيلية في رفح

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كتائب القسام حماس رفح ميركافا

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