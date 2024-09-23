كتائب القسام تنصب كمينا لرتل من الآليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية
أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان اليوم الإثنين، أنها أوقعت رتلا من الآليات الصهيونية في كمين معد مسبقا على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح الفلسطينية.
كتائب القسام تستهدف أليات إسرائيلية برفح
وقالت كتائب القسام في البيان:" استهدفنا 3 جرافات عسكرية ودبابتين من نوع ميركافا أثناء مرورها على مفترق جورج الشرقي".
وفي وقت سابق ذكرت كتائب القسام، إنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفة تاندوم في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
كتائب القسام تنصب كمين لقوات الاحتلال
وقالت كتائب القسام في البيان:" إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بعبوة أفراد وأوقعتها بين قتيل وجريح".
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