الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خطوات وإجراءات تغيير ميعاد السفر على متن الطائرة

تذاكر الطيران، فيتو
تذاكر الطيران، فيتو
ads

خدمة تغيير ميعاد الرحلة، تتيح الشركة الوطنية مصر للطيران لمسافريها، خدمة تغيير ميعاد حجز تذكرة السفر عبر موقع الشركة على الإنترنت توفيرًا للوقت.

 

طرق تغيير ميعاد السفر على متن رحلات مصر للطيران:

الدخول على طلب تغيير الحجز.

تسجيل الاسم ورقم الهاتف وبيانات التذكرة.

تسجيل الميعاد الجديد للسفر.

إرسال الطلب بعد الانتهاء من تسجيل البيانات والميل.

يتطلب أن يكون المسافر مشتركًا في برنامج “المسافر الدائم”.

وتختلف أسعار تغيير الحجز من شركة طيران إلى أخرى، وعلى حسب الميعاد الجديد للسفر، ومدى توفر أماكن للسفر.

 

وتبدأ أسعار تغيير الحجز في المتوسط من 500 جنيه، وتختلف الأسعار وفقًا للموعد الذي تم تحديده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الشركة الوطنية مصر للطيران المسافر الدائم تغيير ميعاد السفر شركة طيران رحلات مصر للطيران تذكرة السفر السفر علي متن الطائرة

مواد متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يشهد توزيع شهادات دورات لغة الإشارة المصرية

شروط وقواعد التحويل بين الكليات بعد بدء العام الدراسي

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يلتقي ممثلى بنك المعرفة

آداب عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعى 2023-2024

التعليم العالي تؤكد أهمية المنح في توفير فرص تعليمية متميزة

مطار برج العرب الأقوى إفريقيًا بمجال "التميز في إدارة الطوارئ"

الإجراء المتبع في حال تخلف حقيبة السفر عن الطائرة

وكيلة إعلام القاهرة تتفقد إجراءات الكشف الطبي للطلبة الجدد

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

الزراعة تفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم 400% (فيديو)

حسام حسن يستقر على بديل أحمد حجازي في قائمة المنتخب بمعسكر أكتوبر

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

شاب يقتل حدادا بعد ضبطه بصحبة شقيقته داخل المنزل بأوسيم

تجنبا للحرب الشاملة، تفاصيل صفقة أمريكية فرنسية تشمل جبهتى لبنان وغزة

منوعات

المزيد

للمرة الثانية ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

المزيد

انفوجراف

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

خالد الجندي عن عمليات التجميل: بعضها فعل شيطاني واعتداء على بنيان الرب (فيديو)

شباب حول الرسول، أبو سفيان بن الحارث "سيد فتيان أَهل الجنة"

المزيد
الجريدة الرسمية