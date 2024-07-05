الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

خدمات طبية توفرها مصر للطيران لذوي القدرات الخاصة بالمطار

المسافرون في المطار،
المسافرون في المطار، فيتو
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تستجيب شركة مصر للطيران إلى مطالب معظم الركاب ذوى القدرات الخاصة، مع ضرورة تحديد نوع المساعدة المناسب للمسافر قبل 48 ساعة على الأقل من المغادرة والحضور إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد المغادرة المحدد حتى يمكن تزويده بأكثر مساعدة ملائمة ممكنة.

وناشدت الشركة بضرورة الاتصال بمسؤول خدمة العملاء على الرقم 0020128666701 إذا كنتم مسافرين من مطار القاهرة، وذلك للحصول على المساعدة قبل تسجيل الوصول (عند الحاجة).

 

فئات تحتاج إلى مرافق

تحتاج جميع فئات العملاء المذكورين أدناه إلى مرافق:

- إعاقة نمو
- مرض الزهايمر والخرف
- متلازمة داون
- صعوبات في التعلم
- التوحد

خدمة الكرسي المتحرك

وتوفر مصر للطيران الكراسي المتحركة للعملاء الذين يعانون من الإعاقة الحركية لاستخدامها في الطريق إلى الطائرة وأثناء الرحلة وعند النزول بعد الرحلة، ولذا لا يحتاج المسافر إلى استخدام الكرسي المتحرك الخاص به، حيث ستحمله الشركة مجانًا في مخزن الحقائب بالطائرة، ويُشترَط تغليف الكرسي بشكل مناسب.

يُسمَح بسفر العملاء من مستخدمي الكراسي المتحركة على رحلات مصر للطيران بدون مرافقين، وبدون الحاجة إلى تصريح طبي.

عملاء يحتاجون إلى رعاية أو مساعدة أثناء الرحلة

والعملاء الذين يحتاجون إلى رعاية/ مساعدة أثناء الرحلة (مثل التغذية أو استخدام المرحاض)، أو غير القادرين على مساعدة أنفسهم أثناء الإخلاء في حالات الطوارئ، أو مَن لا يتمكنوا من اتباع تعليمات السلامة لطاقم المقصورة لدينا، يجب أن يكونوا بصحبة مُرافق لتقديم المساعدة لهم.

إذا كنت مسافرًا ضمن مجموعة من مستخدمي الكراسي المتحركة، فيرجى الاتصال بمكتب مبيعات مصر للطيران أو مركز الاتصال الخاص بنا لإجراء الترتيبات المسبقة (قبل 48 ساعة على الأقل من موعد مغادرة الرحلة).

وتوفر مصر للطيران الفئات التالية من الكراسي المتحركة:

الكرسي المتحرك WCHR، للعميل الذي يحتاج فقط إلى كرسي متحرك لتغطية المسافات الطويلة، ولكنه قادر على صعود سلالم الطائرة بمفرده.

الكرسي المتحرك WCHS، للعميل الذي لا يستطيع صعود السلالم، ولكن يمكنه تغطية المسافات القصيرة سيرًا على الأقدام.

للكرسي المتحرك WCHC، للعميل الذي يعاني من الإعاقة الحركية الكاملة.

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