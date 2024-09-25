جميع شركات الطيران الأجنبية تلغي رحلاتها إلى لبنان باستتناء دولتين، اعرف التفاصيل

أفادت مصادر لبنانية بأن كل شركات الطيران الأجنبية ألغت رحلاتها للبنان، باستثناء الإيرانية والعراقية.

فرنسا تمديد تعليق الرحلات من بيروت وإليها

وكانت شركة الخطوط الجوية الفرنسية «AirFrance» أعلنت تمديد تعليق الرحلات من بيروت وإليها حتى 1 أكتوبر القادم.

كما أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية في وقت سابق بأن الخطوط الجوية القطرية علقت رحلاتها إلى بيروت حتى الأربعاء.

وكشفت قناة mtv أن كل الشركات العربية والأجنبية علّقت رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري الدولي باستثناء شركة طيران الشرق الأوسط وIran Air.

كما أعلنت مصر للطيران، الاثنين، تعليق رحلاتها إلى لبنان بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد.

مصر للطيران تلغى رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت

جدير بالذكر أن مصر للطيران أعلنت في بيان لها الاثنين الماضى: إنه نظرًا للأحداث التي تشهدها دولة لبنان، فقد قررت مصر للطيران إلغاء رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر، الرحلة رقم MS713 والمقرر إقلاعها فى تمام الساعة 5 صباحا، وكذلك الرحلة رقم MS709 المقرر إقلاعها في تمام الساعة 9:15 صباحا لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد.