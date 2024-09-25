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رياضة

برشلونة يحسم قراره لتعويض إصابة تير شتيجن

تير شتيجن حارس برشلونة
تير شتيجن حارس برشلونة

حسم مسئولو فريق برشلونة الإسباني، موقفهم من الحارس الجديد المنتظر ضمه لتعويض غياب الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني أمام فياريال.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الأربعاء، أن هانز فليك مدرب برشلونة، يفضل البولندي فويتشيك تشيزني ليكون البديل المؤقت لحارس مرمى الفريق المصاب، مارك أندريه تير شتيجن.

وبدأ برشلونة عملية البحث عن بديل مناسب لخلافة تير شتيجن في صفوف الفريق، خلال فترة إصابته حيث من المحتمل أن يبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى 9 أشهر بعدما خضع لعملية جراحية ناجحة.

وعقدت إدارة برشلونة اجتماعًا مهمًا عقب الجلسة التدريبية التي سبقت مباراة الفريق ضد خيتافي، وضم الاجتماع المدير الرياضي ديكو والمدرب هانسي فليك، بالإضافة إلى نائب المدير الرياضي بويان كركيتش.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخيارات المتاحة لتعويض غياب تير شتيجن، سواء بالتعاقد مع حارس مرمى حر على الفور أو الانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير، ومن بين الخيارات المطروحة، برز اسما الحارسين فويتشيك تشيزني وكيلور نافاس كأبرز المرشحين. 

وتواصلت إدارة برشلونة بالفعل مع كلا الحارسين، وأبدى كل منهما ترحيبًا بالانتقال إلى النادي الكتالوني حتى نهاية الموسم.

وارتبط فويتشيك تشيزني بإمكانية الانتقال إلى برشلونة، في صفقة مجانية، رغم اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الماضي، حيث كشفت شبكة "راديو كتالونيا" الإسبانية، أن تشيزني تعهد بالتفكير في الأمر، مع العلم إنه انجذب بالفعل إلى اقتراح نادِ أوروبي كبير مثل برشلونة.

وأوضحت أن تشيزني لن يفرض أي صعوبات مالية على برشلونة، ولكنه في المقابل يضع شرطين.

وأشارت إلى أن الشرط الأول يتمثل في حصول تشيزني على عقد لمدة عام واحد فقط، والثاني ألا يلعب دورًا ثانويًا في برشلونة.

 

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تضاربت الأنباء حيال إمكانية تعاقد برشلونة مع حارس مرمى بديل بعد إصابة شتيجن، لا سيما أنه لا تزال هناك 3 أشهر كاملة متبقية على فتح ميركاتو الشتاء في يناير 2025، ما يضع المدرب هانز فليك في ورطة حقيقية.

رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أعلن في تصريحات صحفية، أن برشلونة يستطيع إيجاد بديل للحارس تير شتيجن بلاعب آخر، سواء حارس مرمى أو لاعب في مركز مختلف، حال تأكد تعرضه لإصابة طويلة، بعد موافقة الأندية على هذا الخيار في لائحة الرقابة المالية.

وقال تيباس: "حينما تحدث إصابة طويلة يمكن استبدال اللاعب بآخر بنفس القيمة. قد يكون حارس مرمى أو لاعبًا يلعب في مركز مختلف. هذا هو ما وافقت عليه الأندية، ولم يكن مدرجًا ضمن النسخ الأولى من لائحة الانضباط المالي".

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برشلونة تير شتيجن فياريال فويتشيك تشيزني كيلور نافاس

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