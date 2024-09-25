وزير الخارجية الأمريكى يحذر من اندلاع حرب شاملة ويوجه الشكر لمصر
حذر وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، اليوم، من خطر اندلاع حرب شاملة فى منطقة الشرق الأوسط.
وزير الخارجية الأمريكى يحذر من حرب شاملة
وقال بلينكن، نعمل بلا كلل مع الشركاء لتجنب حرب شاملة، ممتنون لشركائنا خاصة مصر وقطر، على الجهود الدؤوبة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة.
وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، خطر التصعيد في المنطقة حاد ونركز بشدة على ذلك.
بلينكن يطالب بالضغط على إيران لردع الأنشطة المزعزعة للاستقرار
وتابع بلينكن، الدبلوماسية وجهودنا المنسقة ضرورية لمنع المزيد من التصعيد وتمهيد الطريق لمزيد من السلام والاستقرار.
واستطرد وزير الخارجية الأمريكى، يتعين علينا التنسيق والعمل معا لردع الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران.
مستطردا، أحث الجميع على استخدام النفوذ الذي لدينا للضغط على إيران لوقف تأجيج التصعيد، وفق زعمه.
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