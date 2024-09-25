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مصطفى الفقي يكشف الخطوة المقبلة في الحرب على لبنان وموقف إيران (فيديو)

الدكتور مصطفى الفقي،
الدكتور مصطفى الفقي، فيتو

كشف الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، الخطوة القادمة في الحرب على لبنان وموقف إيران مما يحدث وما الذي يفكر فيه حزب الله بعد الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني.


أين تتجه الحرب في غزة وساحة جنوب لبنان؟

وقال مصطفى الفقي خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: الحرب في غزة تقترب من النهاية، وحزب الله سوف يتجه الي التهدئة مع إسرائيل وإيران ترى أن مصالحها الي حد كبير مرتبطة بإمكانية توظيف ما جرى لخدمة حوارها مع الغرب خاصة فيما يتعلق بالنشاط النووي.


العرب الأيتام على مائدة اللئام

وتابع: في النهاية الفلسطينيين وجزء كبير من العرب هم الأيتام على مائدة اللئام الذين تجري التضحية بهم وإيران غالبًا تحارب بدماء العرب وليس العكس
 

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الهدف من الصراع في المنطقة

وأكد: كل ما يحصل في المنطقة ليس صراع من أجل القضية الفلسطينية ولكن صراع على مناطق النفوذ والخريطة الإقليمية الجديدة الإقليمية التي تسمح لإيران أن تلعب الدور التاريخي الذي تتطلع إليه شرطي المنطقة مثل أيام شاه إيران ولكن على ظروف معقدة أكثر.


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مصطفي الفقي لبنان إيران إسرائيل غزة

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