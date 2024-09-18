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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية تكشف موقفها الحاسم من احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا

محور فيلادلفيا، فيتو
محور فيلادلفيا، فيتو

قال سامويل وريبرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية:"منذ أكثر من 9 شهور سمعنا تصريحات صريحة وواضحة من وزير الخارجية بلينكن والبيت الأبيض بأن هناك مبادئ أساسية للولايات المتحدة تقف ضد الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة".

 

موقف أمريكا من احتلال إسرائيل لقطاع غزة

وأضاف خلال حديثه ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: نحن ضد احتلال إسرائيل أي شبر في قطاع غزة باعتبارها أراضي فلسطينية، بما في ذلك محور فيلادلفيا، وهذا جزء من المبادئ الأمريكية التي تقف ضد أي تهجير للفلسطينيين، أو تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية.

 

اتفاق إسرائيل وحماس 

ولفت إلى أن محور فيلادلفيا من الأمور الذي لم يتم الاتفاق عليها حتى الاَن، ولكن هناك مرونة سياسية من جانب إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق.


وقف إطلاق النار في غزة

وأشار إلى أن وزير الخارجية بلينكن أكد على ضرورة وجود إرادة للطرفين إسرائيل وحماس من أجل وقف إطلاق النار.

وأوضح أن أمريكا لديها علاقات دفاعية وأمنية مع إسرائيل وهذه العلاقة كانت قبل 7 أكتوبر، وندافع عن تل أبيب ضد هجمات إيران والحوثيين وحزب الله.
 

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الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وتابع: لم أسمع جملة واحدة في الخارجية الأمريكية تربط إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بالانتخابات الأمريكية.

واستكمل: أمريكا ترى أن الحل الوحيد للوصول لتعزيز وجود دولة فلسطينية سيكون عبر المفاوضات وليس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واختتم أن أمريكا تؤكد أن قيام الدولة الفلسطينية يكون من خلال المفاوضات فقط، لا حل لقيام الدولة إلا بمفاوضات بين إسرائيل وفلسطين فقط، ونحن نبذل جهودا كبيرة من أجل انهاء الحرب في قطاع غزة

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الخارجية الأمريكية إسرائيل محور فيلادلفيا قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

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