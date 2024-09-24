صحة أسيوط تفاجئ العاملين بالحجر الصحي بمطار أسيوط الدولي|صور

تفقد الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط يرافقه المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة، اليوم الثلاثاء، سير العمل بالحجر الصحي بمطار أسيوط الدولي، وذلك في إطار جولاتهم الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية، والتزام العاملين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الأمراض المعدية.

أقسام الحجر الصحي وعيادات المعاينة الطبية وفحص المسافرين

شملت جولة وكيل الصحة للشؤون الوقائية تفقد أقسام الحجر الصحي، عيادات المعاينة الطبية وآلية فحص المسافرين القادمين من الخارج، والتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية، وقسم التطعيمات وتلقيح المسافرين بالتطعيمات اللازمة، وقسم صحة البيئة والأغذية، وقسم العزل المخصصة للمرضى، والتأكد من توافر كافة احتياجاتهم، وعيادة الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية للمسافرين، فضلا عن قسم تسجيل البيانات للمسافرين القادمين من الخارج، ومتابعة حالاتهم الصحية.

رافق وكيل الصحة للشؤون الوقائية خلال الجولة الدكتور جان جندي حنا مدير إدارة الحجر الصحي والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة.

حصر احتياجات عيادة الحجر الصحي

وخلال الجولة جرى نقاش حول خطة العمل خلال الفترة الحالية والقادمة بعيادة الحجر الصحى بالمطار، كما تم مناقشة الفريق الطبى والإدارى حول الاحتياجات المطلوبة وحصرها للعمل على توفيرها وبصفة عاجلة.

وخلال الزيارة وجه وكيل الصحة للشؤون الوقائية لمدير إدارة الحجر الصحي بالمديرية بالتنسيق مع مسؤولي إدارة التموين الطبى لدعم الحجر الصحى بأية احتياجات للحجر الصحي مثمنًا دور الفريق الطبى بجميع منافذ الحجر الصحي بالمحافظة.

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