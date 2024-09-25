دون خسائر في الأرواح، إخماد حريق بالمستشفى القديم بطب الأزهر بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء التابعة لمديرية أمن أسيوط من السيطرة على حريق نشب في المستشفى القديم بكلية الطب بجامعة الأزهر فرع أسيوط واخماده دون وقوع خسائر في الأرواح وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وحصر الخسائر.

تسريب في أسطوانة بوتوجاز يتسبب في اشتعال الحريق

وصرحت إدارة العلاقات العامة بجامعة الأزهر بأسيوط، أنه قد نشب حريق محدود صباح اليوم الأربعاء الموافق 2024/9/25 م في المبنى القديم الداخلي لمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط نتيجة تسرب في أسطوانة بوتاجاز.

السيطرة على الحريق واخماده



وعلى الفور تم الاتصال بقوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط وفريق النجدة وتم السيطرة على الحريق المحدود واخماده قبل انتقاله خارج المبنى.



ولفتت إدارة جامعة الأزهر فرع أسيوط إنه لم ينتج عن الحريق أى خسائر بشرية أو مادية، كما أن مبني مستشفى كلية الطب القديم تم إخلائه منذ فترة ولا يقدم خدمات طبية منذ وقت طويل.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى حصر الخسائر المادية وإزالة آثار الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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