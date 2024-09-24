وكيل تعليم الوادي الجديد يجتمع ومديري الإدارات التعليمية ويشارك بفعاليات "بداية"

عقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، مساء أمس الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية وإدارة التعليم الثانوي بالمديرية، ومديري مدارس، ورؤساء أقسام الثانوي بالإدارات التعليمية.

في مستهل اللقاء قدم وكيل التعليم بالمحافظة رسالة شكر للحضور على أدائهم الفترة الماضية وحسن استقبال الطلاب مع بداية العام الجديد، وحثهم على المضي قدمًا نحو تقديم الأفضل

وشدد وكيل التعليم على ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي التي تضمن تحقيق حالة الانضباط داخل المدرسة بشكل جيد، ومتابعة تسجيل الغياب يوميا، مصدرا توجيهاته بالمتابعة المستمرة واللحظية لمجموعات التقوية والدعم التعليمي والتي تعمل على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ومجابهة الدروس الخصوصية من جهة أخرى، والتي تستنزف وقت وجهد الطالب.

وفي ختام اللقاء جرى فتح باب المناقشة مع الحضور للاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي من شأنها النهوض بالعملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية وتربوية متميزة.

تعليم الوادي الجديد تشارك المبادرة الرئاسية بداية جديدة لحياة الإنسان

شهد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، أمس الإثنين، أولى مشاركات قطاع تعليم المحافظة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لحياة الإنسان، بحضور لفيف من قيادات تعليم المحافظة. حيث جرى عقد لقاء توعوي ومجموعة من ورش العمل للعاملين بقطاع تعليم المحافظة وذلك تحت عنوان بحوث الفعل لمواجهة المشكلات المهنية للمجتمع التعليمي فضلًا عن مشاركة متميزة لطلاب المحافظة من الموهوبين فعاليات تدشين المبادرة بالكلمات المعبرة وعرض ممتع من الأغانى الوطنية لاقت استحسان الحضور.



وأكد وكيل التعليم الدور الهام والحيوي للمبادرة في تحسين جودة التعليم وتأهيل وتدريب المعلمين، وتطوير المناهج التعليمية بالإضافة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحل التعليم.