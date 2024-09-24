الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لمتابعة حضور وغياب الطلاب، وكيل تعليم الوادي الجديد يلتقي مديري المدارس الثانوية

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

ترأس المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد،اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بحضور مديري ووكلاء الإدارات التعليمية وإدارات الأمن والتعليم الثانوى، مع مديري المدارس الثانوية العامة بالإدارات التعليمية الخمس عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

حيث تابع وكيل تعليم الوادي الجديد نسب  الحضور والغياب للطلاب، موجها بضرورة متابعة الغياب والتواصل على الفور مع أولياء الأمور للوقوف على أسباب الغياب.

وقرر وكيل التعليم، مكافأة محمد عبد الرحمن مدير مدرسة أبو منقار الثانوية التابعة لإدارة الفرافرة التعليمية لوصول نسبة حضور الطلاب ١٠٠%، وتكريم اشرف شعيرة مدير مدرسة باريس الثانوية المشتركة بإدارة باريس التعليمية لما لمسه من انضباط وحسن العمل وارتفاع نسبة حضور الطلاب.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على ضرورة توعية أولياء الأمور والطلاب بالإجراءات القانونية التى سيتم تطبيقها حال تعدى نسبة الغياب ما ورد بالقوانين المنظمة بهذا الشأن.

وقرر المهندس سيد تخصيص فقرة إذاعية وفترة دراسية فى جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لرفع الوعى الطلابى عن معالم وتراث المحافظة وتنمية روح الولاء للوطن، وطباعة كتب عن معالم المحافظة وتوزيعها بالمكتبات.

وخلال اللقاء جرى مناقشة آخر مستجدات العمل بمجموعات التقوية والدعم التعليمي لمجابهة الدروس الخصوصية وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التعليم بالوادى الجديد التعليم الثانوي الدروس الخصوصية المدارس الثانوية الوادى الجديد تعليم الوادى الجديد حضور الطلاب وكيل تعليم الوادي الجديد

مواد متعلقة

ضبط 4 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالوادي الجديد

إصابة 11 شخصًا إثر حادث تصادم بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة رؤساء الوحدات القروية بالخارجة

انتظام الدراسة بمدارس الوادي الجديد (فيديو)

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

20 جنيها زيادة في جرام الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 24-9-2024

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

يتساقط من السماء، حزب الله يحذر من باركود خطير

تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية لـ8 أكتوبر

ضبط حاوية بميناء غرب بورسعيد محملة بمخدرات تقدر بـ1.5 مليار جنيه (صور)

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مزاد على قلادة تحتوي على 500 ماسة

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24-9-2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والبرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

التشكيل النهائي لمجلس إدارة البنك الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العم في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

هل على محصول الطماطم زكاة؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المسجد في المنام وعلاقته بالتقرب إلى الله والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية