لمتابعة حضور وغياب الطلاب، وكيل تعليم الوادي الجديد يلتقي مديري المدارس الثانوية

ترأس المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد،اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بحضور مديري ووكلاء الإدارات التعليمية وإدارات الأمن والتعليم الثانوى، مع مديري المدارس الثانوية العامة بالإدارات التعليمية الخمس عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

حيث تابع وكيل تعليم الوادي الجديد نسب الحضور والغياب للطلاب، موجها بضرورة متابعة الغياب والتواصل على الفور مع أولياء الأمور للوقوف على أسباب الغياب.

وقرر وكيل التعليم، مكافأة محمد عبد الرحمن مدير مدرسة أبو منقار الثانوية التابعة لإدارة الفرافرة التعليمية لوصول نسبة حضور الطلاب ١٠٠%، وتكريم اشرف شعيرة مدير مدرسة باريس الثانوية المشتركة بإدارة باريس التعليمية لما لمسه من انضباط وحسن العمل وارتفاع نسبة حضور الطلاب.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على ضرورة توعية أولياء الأمور والطلاب بالإجراءات القانونية التى سيتم تطبيقها حال تعدى نسبة الغياب ما ورد بالقوانين المنظمة بهذا الشأن.

وقرر المهندس سيد تخصيص فقرة إذاعية وفترة دراسية فى جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لرفع الوعى الطلابى عن معالم وتراث المحافظة وتنمية روح الولاء للوطن، وطباعة كتب عن معالم المحافظة وتوزيعها بالمكتبات.

وخلال اللقاء جرى مناقشة آخر مستجدات العمل بمجموعات التقوية والدعم التعليمي لمجابهة الدروس الخصوصية وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب.