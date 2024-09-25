تأمين مكان انهيار شرفة عقار الإسماعيلية برافعة ضخمة

بإشراف اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تم تأمين مكان الجزء المتهالك "سور السطح"، من العقار (رقم ٢٦ شارع الشرقية عرايشية مصر حي ثان).

وذلك في تواجد جميع الجهات التنفيذية؛ (رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس حي ثان الإسماعيلية، مدير عام مديرية الإسكان)، وتواجد سيارة حماية مدنية - سيارة إسعاف - ونش أهالي ومعدات حي ثان – سيارة كهرباء - لودر- وسيارة قلاب.



وكانت محافظة الإسماعيلية، قد شهدت مساء أمس الثلاثاء، سقوط شرفة منزل في عقار قديم على سيارة ملاكي بالشارع الموازي لشارع رضا بوسط مدينة الإسماعيلية.

موقع الحادث، فيتو

إخطار بانهيار شرفة عقار

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت إخطارًا يفيد بسقوط شرفة منزل بعقار قديم على سيارة ملاكي بشارع متفرع من شارع رضا، مما أسفر عن تهشم السيارة.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

موقع الحادث، فيتو

كما دفعت قوات الحماية المدنية بفرقة من الإنقاذ لمعاينة وضع المبنى واتخاذ اللازم.

وكانت مديرية الإسكان بمحافظة الإسماعيلية، قد قامت في وقت سابق بإزالة باقي أجزاء العقار رقم ٢٥ أحد عقارات منطقة الكوكاكولا بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والذي انهار جزئيًّا يوم الأحد الماضي.

موقع الحادث، فيتو

موقع الحادث، فيتو

إخلاء العقارات الملاصقة للعقار المنهار

ومن جانبه، صرح المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان بمحافظة الإسماعيلية، بأن العقار المنهار جزئيًّا رقم ٢٥ ملاصق لمجمومة من العقارات الأخرى أرقام ٢٦ و٢٧ و٢٨، مما يمثل خطورة على قاطني تلك العقارات وفور معاينة ودراسة الموقف على الطبيعة، قررت اللجنة المُشكَّلة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم ٦٦٩ لسنة ٢٠٢٤ عقب هذا الحادث، وجوب إخلاء العقارات السابق ذكرها مع إزالتهم تمامًا؛ تفاديًا لحدوث كارثة وانهيار العقارات.

إخلاء العقارات حرصا على حياة المواطنين

وقامت اللجنة بإخلاء العقار رقم ٢٦ من السكان بشكل كامل وجار إخلاء سكان العقارين رقم ٢٧ و٢٨؛ حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وكلف اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، رئيس حي ثالث، بمساعدة قاطني العقارات التي تم إخلائها في نقل العفش والأثاث ومتعلقاتهم الشخصية بواسطة سيارات الوحدة المحلية لحي ثالث.

توفير أماكن إقامة بديلة

كما وجه أكرم بتوفير أماكن إقامة بديلة لقاطني العقارات لمن يرغب في الانتقال لمدينة المستقبل.

وكان المحافظ قد قرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ورئيس حي ثالث ومدير صندوق الاسكان الاقتصادي، مدير الإدارة الهندسية بحي ثالث، ومندوب من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالمحافظة، مع الاستعانة بمن تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها في معاينة عمارات الكوكاكولا وحصر كافة القاطنين بها؛ حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين.

ومن الجدير ذكره أن العقار رقم ٢٥ كان خاليا من السكان وصادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم قطع المرافق عنه منذ العام الماضي ٢٠٢٣.