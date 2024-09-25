الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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قناة السويس: حملة ترويجية لمارينا يخوت الإسماعيلية بمعرض موناكو

مرينا اليخوت بالإسماعيلية،
مرينا اليخوت بالإسماعيلية، فيتو

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات معرض موناكو الدولي لليخوت بمشاركة هيئة قناة السويس، والتوكيل الملاحي "فيليكس" وذلك للعام الثاني على التوالي، ضمن الجهود الترويجية والتسويقية لخدمات السياحة البحرية التي تقدمها قناة السويس عبر مارينا اليخوت التابعة لها في مدن القناة الثلاث.  

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تفعيل استراتيجيات الهيئة 

يأتي ذلك تفعيلا لاستراتيجية الهيئة الطموحة التي تستهدف جذب المزيد من سياحة اليخوت وتحسين تجربة العبور وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لتصبح القناة مركزا لسياحة اليخوت في المنطقة.  

 

تسليط الضوء على اليخوت  

وتتيح مشاركة قناة السويس في المعرض الدولي لليخوت تسليط الضوء على مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية بعد انتهاء تطويرها وتحديثها لتصبح أول مارينا نموذجي مستدام لسياحة اليخوت في مصر تراعي الاشتراطات والمعايير البيئية ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الأخضر والتي تعزز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وتقليل الانبعاثات الضارة.  

 

رفع الطاقة الاستيعابية لمارينا اليخوت بالإسماعيلية 

استهدفت خطة تطوير وتحديث مارينا اليخوت بالإسماعيلية رفع طاقتها الاستيعابية لتتجاوز 100 يخت، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة من الكهرباء والمياه وخدمات الإنترنت وغيرها، كما أثمر التطوير عن زيادة حزمة الخدمات المقدمة لليخوت العابرة للقناة والمتراكية بالمراين التابعة للهيئة لتشمل تقديم خدمات متكاملة لم تكن متاحة من قبل مثل توفير خدمة التزود بالوقود وخدمات الصيانة السريعة وغيرها.  

 

تطوير تجربة العبور 

وعكفت جهود التطوير على تحسين تجربة العبور وتسهيل إجراءات السياحة الداخلية من خلال الجهات المعنية وبالتعاون مع التوكيل الملاحي "فيليكس" لتقديم خدمات سياحية متميزة من خلال تخطيط برامج جديدة تتيح فرصة استكشاف مصر من منظور جديد، وتقديم تجربة فريدة تتجاوز خدمات عبور القناة.

 

ويعد التوكيل الملاحي "فيليكس" أحد أعرق الشركات الوطنية الرائدة المتخصصة في توفير مجموعة شاملة من الخدمات لليخوت مستنده إلى خبرة تمتد أكثر من ٤٠ عاما في مجال سياحة اليخوت. 

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