سقوط شرفة منزل على سيارة بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، اليوم الثلاثاء، سقوط شرفة منزل، في عقار قديم على سيارة ملاكي بالشارع الموازي لشارع رضا بوسط مدينة الإسماعيلية.

أخطار بانهيار شرفة عقار

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا يفيد بسقوط شرفة منزل بعقار قديم على سيارة ملاكي بشارع متفرع من شارع رضا مما أسفر عن تهشم السيارة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

كما دفعت قوات الحماية المدنية بفرقة من الإنقاذ لمعاينة وضع المبنى واتخاذ اللازم.

وكانت قد قامت مديرية الإسكان بمحافظة الإسماعيلية، في وقت سابق بإزالة باقي أجزاء العقار رقم ٢٥ إحدى عقارات منطقة الكوكاكولا بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والذي انهار جزئيًا يوم الأحد الماضي.

إخلاء العقارات الملاصقة للعقار المنهار

ومن جانبه صرح المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان بمحافظة الإسماعيلية أن العقار المنهار جزئيًّا رقم ٢٥ ملاصق لمجمومة من العقارات الأخرى أرقام ٢٦ و٢٧ و٢٨، مما يمثل خطورة على قاطني تلك العقارات وفور معاينة ودراسة الموقف على الطبيعة، قررت اللجنة المُشكَّلة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم ٦٦٩ لسنة ٢٠٢٤ عقب هذا الحادث، وجوب إخلاء العقارات السابق ذكرها مع إزالتهم تمامًا؛ تفاديًا لحدوث كارثة وانهيار العقارات.

إخلاء العقارات حرصا على حياة المواطنين

وقامت اللجنة بإخلاء العقار رقم ٢٦ من السكان بشكل كامل وجار إخلاء سكان العقارين رقم ٢٧ و٢٨؛ حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين.

قاطني العقارات التي تم اخلائها

وكلف اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، رئيس حي ثالث بمساعدة قاطني العقارات التي تم إخلائها في نقل العفش والأثاث ومتعلقاتهم الشخصية بواسطة سيارات الوحدة المحلية لحي ثالث.

توفير أماكن إقامة بديلة

كما وجه أكرم بتوفير أماكن إقامة بديلة لقاطني العقارات لمن يرغب في الانتقال لمدينة المستقبل.

وكان أكرم قد قرر بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كلًا من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، رئيس حي ثالث ومدير صندوق الاسكان الاقتصادي، مدير الإدارة الهندسية بحي ثالث، مندوب من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالمحافظة، مع الاستعانة بمن تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها في معاينة عمارات الكوكاكولا وحصر كافة القاطنين بها؛ حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين.

ومن الجدير ذكره أن العقار رقم ٢٥ كان خالي من السكان وصادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتم قطع المرافق عنه منذ العام الماضي ٢٠٢٣.

