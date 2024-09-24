الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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محافظات

وفد الصحة العالمية يشيد بجهود الطب الوقائي في الإسماعيلية لترصد الأمراض (صور)

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

أشاد وفد منظمة الصحة العالمية (WHO) بجهود إدارة الطب الوقائي في محافظة الإسماعيلية، في متابعة أنظمة ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم.  

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زيارة قام بها وفد المنظمة  

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد المنظمة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم، حيث استقبلت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بديوان عام مديرية الصحة، وفد منظمة الصحة العالمية لمتابعة أنظمة الترصد ويضم الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة بوزارة الصحة، ودكتور منيع إسماعيل المدير التنفيذى للبرنامج الموسع للتطعيمات، بحضور الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي وفريق إدارة الطب الوقائي بالمديرية. 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

استعراض الخدمات الوقائية 

بدأت الزيارة باستعراض للخدمات الوقائية التي تقدمها إدارة الطب الوقائي بديوان مديرية الصحة ومتابعة وتقييم نظام ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم وأعمال ترصد الحمى والطفح الجلدي بجميع الإدارات ومكاتب الصحة وإحصائيات العمل وأنظمة الترصد خلال السنوات السابقة والحالية.  

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

جولة تفقدية بالتل الكبير 

وقام الوفد بجولة تفقدية لإدارة  التل الكبير الصحية ومستشفى التل المركزي ووحدة البعالوة الكبرى تم خلالها قياس درجة قوة نظام الترصد للأمراض المعدية ومدى معرفة فريق العمل بالإجراءات المتبعة في حالة حدوث عدوى والترصد القائم على الحدث. 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

إشادة بجهود صحة الإسماعيلية  

وفي ختام الجولة أشاد وفد منظمة الصحة العالمية بقوة وتفاني فريق ترصد الأمراض المعدية بالتل الكبير وأنه من أفضل الفرق على مستوى الجمهورية.

كما أثنى على دقة الإجراءات الوقائية المتبعة وقدرة الفريق على تحليل البيانات والمعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحالة المبلغ عنها، مما يسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والذي يمثل أحد أهم الأهداف الـ ٧٩ الإستراتيجية للدولة المصرية وفق رؤية مصر 2030. 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

رافق الوفد خلال الزيارة الدكتور عبد الرحمن صلاح مدير إدارة التل الكبير، مصطفى الطلى مسؤول ترصد الوبائيات والأمراض المعدية، دكتور أحمد محمود مدير مكافحة الأمراض المعدية، دكتورة نهى نصر مسئول التطعيمات ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة. 

 

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