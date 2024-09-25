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رياضة

الكاف يرصد رقما قياسيا لمانويل جوزيه صائد البطولات في مباريات الدربي

مانويل حوزيه، فيتو
مانويل حوزيه، فيتو

استعرض الحساب الرسمي لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، رقمًا تاريخيًا لصالح المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، قبل مباراة الأحمر أمام الزمالك، الجمعة المقبلة في نهائي السوبر الإفريقي.


ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة «إكس»، صورة مانويل جوزيه وعلق عليها قائلًا: «الساحر صائد البطولات.. مانويل جوزيه هو المدرب الأكثر فوزًا بمباريات الديربي ببطولات الأندية الإفريقية برصيد 3 مباريات».

 

 

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية؛ لخوض مباراة الزمالك على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، قبل المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وبدأ بفقرات بدنية لمدة ١٥ دقيقة.

 

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك 

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق علي ملامح تشكيل  الأحمر لمواجهة الزمالك  كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ويحيى عطية الله، ومحمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، وأكرم توفيق، ومروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، وبيرسي تاو، ووسام أبو علي.

وهناك مقترح بالدفع بمحمد مجدي أفشة أساسيا.

قائمة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر الأفريقي 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، السولية، أفشة، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات. 

خط الهجوم: وسام أبو علي، كهربا.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

واحتفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بمواجهة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية. 


وكتبت صفحة الكاف الرسمية علي فيسبوك: “بعد ثلاثة عقود، تجددت هذه المواجهة، في 27 سبتمبر، سيتواجه النادي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي بالرياض”. 

ويقصد الكاف بتجدد المواجهة بين الفريقين بمباراة السوبر الإفريقي اللقاء الذي جمع الأهلي والزمالك من قبل في البطولة ذاتها في نسخة 1994، والذي توجه بها الفارس الأبيض بهدف أيمن منصور.  

 

 

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