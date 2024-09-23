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رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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الأهلي كولر الزمالك كأس السوبر الأفريقي ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية

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