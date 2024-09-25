الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أعراض تؤكد الإصابة بالمياه على الرئة، احذرها

المياة على الرئة
المياة على الرئة

أعراض المياه على الرئة، المياه على الرئة من الإصابات الخطيرة التى تهدد صحة صاحبها لأنها تسبب مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

وأعراض المياه على الرئة، عديدة، وللأسف متشابهة مع أمراض عديدة، لذا يجب التنبه إلى أعراض والكشف سريعا لسرعة العلاج لأن الاكتشاف المبكر يسهل مراحل العلاج.

أعراض الإصابة بالمياه على الرئة 

ويقول الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إن أعراض وجود المياه على الرئة كثيرة منها:

  • الضيق في التنفس.
  • النهجان وعدم القدرة على استكمال النفس، وهذا يتوقف حسب كمية المياه الموجودة على الرئة، فأحيانا يتجمع 5 ليتر من المياه في الرئة اليمنى و5 لتر من المياه في الجهة اليسرى.
  • آلام فى الرئة.
  • آلام فى الصدر.
  • الكحة المعلقة والجافة والمستمرة لمدة أسبوع أو أسبوعين.

 

أسباب الإصابة بالمياه على الرئة 

وأضاف سالم، أن من مسببات المياه على الرئة سرطان الغشاء البيروني، ويكون مصحوب بمياه وكمية المياه المصاحبة له كثيرة ويتم علاجه في برنامج علاجي متكامل على خطوات متعددة، بشرط أنه عند الشعور بالأعراض التى ذكرناها يجب على الفور الذهاب إلى الطبيب وإجراء فحص وأشعة على الصدر حتى نتأكد من الصدر بأكمله.

 

وتابع، فالكحة من الممكن أن تأتي من الصدر أو من الرئتين أو من الحيزوم "سور الرئة" أو من تجويف ما بين الصدر بين الرئتين من الممكن أن يسبب كحة شديدة إذا أصيب بالأمراض في تلك المنطقة مع ارتفاع درجة الحرارة وألم في الصدر. 

المياة على الرئة 

علاج المياه على الرئة 

وأشار الدكتور ايمن سالم، إلى أن جميع الأعراض السالفة الذكر تلفت النظر إلى ضرورة الذهاب إلى الطبيب، والذي يطلب من المريض أشعة الصدر وبعض التحليلات الأخرى، والأشعة تكون أكثر وضوحا، وبالأخص الأشعة المقطعية، والعلاج يكون بالبذل بإخراج المياه عن طريق إبرة مخصصة، ويتم العلاج حسب حجم المياه وكميتها وان كانت تعود للرئة مرة أخرى أم لا.

وأكد استشارى أمراض الصدر، أنه من الممكن عمل سونار على الرئة ويتم سحب المياه أثناء عمل السونار، أما عن السدة الرئوية أو الحساسية فهي لا تسبب المياه على الرئة وهي تندرج تحت مسمى الأمراض المزمنة.

أعراض سرطان الرئة 

وقالت وزارة الصحة إن معظم الأشخاص المصابين بسرطان الرئة تظهر عليهم الأعراض في مرحلة متطورة من المرض، وتتضمن الأعراض:​

١-السعال المستمر الذي يصاحبه دم.​

٢-ضيق التنفس المستمر.​

٣-التعب غير المبرر وفقدان الوزن.​

٤-وجع أو ألم عند التنفس أو السعال.​


نصائح تقليل فرصة الإصابة بسرطان الرئة
 

ووجهت وزارة الصحة نصائح تقليل فرصة الإصابة بسرطان الرئة منها:

  • ​الإقلاع عن التدخين
  • تجنب التدخين السلبي
  • اتباع نظام غذائي صحي متوازن
  • ممارسة الرياضة بانتظام
txt

الأعراض المبكرة لسرطان الرئة، ومتى يكون ضروريا زيارة الطبيب؟

txt

أخطرها التدخين، أسباب الإصابة بسرطان الرئة، ومتى يشعر المريض بالأعراض؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئة سرطان الرئة أعراض المياة على الرئة المياه على الرئة الدكتور أيمن سالم صحة الصحة

مواد متعلقة

أعراض حمى الضنك، وطرق علاجها من المنزل

منها ألم الصدر وضيق التنفس، أخطر أعراض انسداد الشرايين وأسبابها

فحص 19 ألف مواطن بعيادات مبادرة "صحة الرئة"

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

الزراعة تفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم 400% (فيديو)

حسام حسن يستقر على بديل أحمد حجازي في قائمة المنتخب بمعسكر أكتوبر

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

شاب يقتل حدادا بعد ضبطه بصحبة شقيقته داخل المنزل بأوسيم

تجنبا للحرب الشاملة، تفاصيل صفقة أمريكية فرنسية تشمل جبهتى لبنان وغزة

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

منوعات

المزيد

للمرة الثانية ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

المزيد

انفوجراف

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

خالد الجندي عن عمليات التجميل: بعضها فعل شيطاني واعتداء على بنيان الرب (فيديو)

شباب حول الرسول، أبو سفيان بن الحارث "سيد فتيان أَهل الجنة"

المزيد
الجريدة الرسمية