أعراض تؤكد الإصابة بالمياه على الرئة، احذرها

أعراض المياه على الرئة، المياه على الرئة من الإصابات الخطيرة التى تهدد صحة صاحبها لأنها تسبب مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

وأعراض المياه على الرئة، عديدة، وللأسف متشابهة مع أمراض عديدة، لذا يجب التنبه إلى أعراض والكشف سريعا لسرعة العلاج لأن الاكتشاف المبكر يسهل مراحل العلاج.

أعراض الإصابة بالمياه على الرئة

ويقول الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إن أعراض وجود المياه على الرئة كثيرة منها:

الضيق في التنفس.

النهجان وعدم القدرة على استكمال النفس، وهذا يتوقف حسب كمية المياه الموجودة على الرئة، فأحيانا يتجمع 5 ليتر من المياه في الرئة اليمنى و5 لتر من المياه في الجهة اليسرى.

آلام فى الرئة.

آلام فى الصدر.

الكحة المعلقة والجافة والمستمرة لمدة أسبوع أو أسبوعين.

أسباب الإصابة بالمياه على الرئة

وأضاف سالم، أن من مسببات المياه على الرئة سرطان الغشاء البيروني، ويكون مصحوب بمياه وكمية المياه المصاحبة له كثيرة ويتم علاجه في برنامج علاجي متكامل على خطوات متعددة، بشرط أنه عند الشعور بالأعراض التى ذكرناها يجب على الفور الذهاب إلى الطبيب وإجراء فحص وأشعة على الصدر حتى نتأكد من الصدر بأكمله.

وتابع، فالكحة من الممكن أن تأتي من الصدر أو من الرئتين أو من الحيزوم "سور الرئة" أو من تجويف ما بين الصدر بين الرئتين من الممكن أن يسبب كحة شديدة إذا أصيب بالأمراض في تلك المنطقة مع ارتفاع درجة الحرارة وألم في الصدر.

المياة على الرئة

علاج المياه على الرئة

وأشار الدكتور ايمن سالم، إلى أن جميع الأعراض السالفة الذكر تلفت النظر إلى ضرورة الذهاب إلى الطبيب، والذي يطلب من المريض أشعة الصدر وبعض التحليلات الأخرى، والأشعة تكون أكثر وضوحا، وبالأخص الأشعة المقطعية، والعلاج يكون بالبذل بإخراج المياه عن طريق إبرة مخصصة، ويتم العلاج حسب حجم المياه وكميتها وان كانت تعود للرئة مرة أخرى أم لا.

وأكد استشارى أمراض الصدر، أنه من الممكن عمل سونار على الرئة ويتم سحب المياه أثناء عمل السونار، أما عن السدة الرئوية أو الحساسية فهي لا تسبب المياه على الرئة وهي تندرج تحت مسمى الأمراض المزمنة.

أعراض سرطان الرئة

وقالت وزارة الصحة إن معظم الأشخاص المصابين بسرطان الرئة تظهر عليهم الأعراض في مرحلة متطورة من المرض، وتتضمن الأعراض:​

١-السعال المستمر الذي يصاحبه دم.​

٢-ضيق التنفس المستمر.​

٣-التعب غير المبرر وفقدان الوزن.​

٤-وجع أو ألم عند التنفس أو السعال.​



​ نصائح تقليل فرصة الإصابة بسرطان الرئة



ووجهت وزارة الصحة نصائح تقليل فرصة الإصابة بسرطان الرئة منها:

​الإقلاع عن التدخين

تجنب التدخين السلبي

اتباع نظام غذائي صحي متوازن

ممارسة الرياضة بانتظام