الخميس 04 يوليو 2024
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هيئة الدواء تحذر من أدوية مغشوشة ومهربة في السوق لعلاج مرضى السرطان والسكر

هيئة الدواء المصرية،
هيئة الدواء المصرية، فيتو

أصدرت هيئة الدواء عددا من المنشورات التحذيرية بشأن وجود أدوية مغشوشة وتم سحبها من السوق.

هيئة الدواء تحذر من أدوية مغشوشة ومهربة في السوق 

وجاءت هذه الأدوية كالتالي:

1- وجود عبوات مجهولة المصدر لمستحضر تاجريسو "Tagrisso 80mg" المستخدم في علاج سرطان الرئة تشغيلة رقم FKRM

وتضمن المنشور إفادة الشركة المنتجة بوجود عبوات مجهولة المصدر من المستحضر بالسوق.

2- سحب عبوات من مستحضرات شوجارلو بلس "Sugarlo plus 50/500 mg FCT" و"Sugarlo plus 50/1000 mg FCT" ويستخدم الدواء لعلاج حالات مرضى السكر من النوع الثاني.

وأكدت هيئة الدواء المصرية  أن التشغيلات تحمل رقم CEC9 لـ Sugarlo plus 50/1000 mg FCT والتشغيلة رقم BYL5 لـ Sugarlo plus 50/500 mg FCT  لا تنطبق مع موافصات معامل هيئة الدواء المصرية

3-  وجود عبوات مجهولة المصدر ومهربة لعقار جيلينيا "Gilenya 0.5mg"، ويستخدم لعلاج التهاب التصلب اللويحي المتعدد. 

ونصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين بأنه في حالة الشك في أي مستحضر دوائي، يمكنهم التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة للحصول على المزيد من المعلومات والإرشادات.

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