الأعراض المبكرة لسرطان الرئة، ومتى يكون ضروريا زيارة الطبيب؟

في أغلب الأحيان، لا تظهر أعراض سرطان الرئة في مراحله المبكرة، ولا تحتوي الرئتين على العديد من النهايات العصبية، لذا يمكن أن يبدأ الورم في النمو دون التسبب في الألم، وقد لا يلاحظ المريض العلامات حتى يبدأ السرطان في الانتشار.

عندما تبدأ علامات المرض في الظهور، فقد تشمل:

السعال المزمن، المتقطع، الخشن، مع المخاط الذي يحتوي على دم في بعض الأحيان

التغيرات في السعال الذي تعاني منه منذ فترة طويلة

التغيرات في السعال الذي تعاني منه منذ فترة طويلة التهابات الجهاز التنفسي التي تستمر في العودة، بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي

ضيق التنفس الذي يزداد سوءًا

الصفير

ألم الصدر المستمر

بحة الصوت

صعوبة البلع

ألم الكتف

تحدث هذه المشاكل عادةً بسبب انسداد ممرات التنفس أو لأن السرطان انتشر إلى الرئة أو المناطق المجاورة أو أجزاء أخرى من الجسم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أعراض سرطان الرئة في المرحلة الأولى

غالبًا لا تسبب هذه المرحلة المبكرة من سرطان الرئة أي أعراض، ​من المرجح أن يتم اكتشاف سرطان الرئة في المرحلة الأولى بسبب اجراء فحصًا، وليس لأن المريض لاحظ أي خطأ، وإذا كان يعاني من أعراض، فقد تشمل:

السعال، أو السعال الذي يصاحبه دم أو مخاط

ضيق التنفس

ألم في الصدر

التهابات متكررة مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي

أعراض سرطان الرئة في المرحلة الرابعة

عندما يصل السرطان إلى هذه المرحلة، يكون قد بدأ ينتشر إلى المزيد من البقع في الرئتين، أو السائل المحيط بالرئتين، أو أماكن أخرى في الجسم، بالإضافة إلى أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال والصفير، قد تعاني من:

التعب

الضعف

فقدان الشهية

فقدان الوزن

الصداع أو الخدر أو النوبات إذا انتشر إلى الدماغ

أعراض سرطان الرئة الأقل شيوعًا

تؤثر بعض الأعراض على أجزاء من الجسم ولا تبدو مرتبطة بالرئتين، وتشمل هذه العلامات:

تغيرات في الأصابع، تُعرف باسم "التضخم"، وتنحني الأظافر أكثر من المعتاد، وتبدو البشرة والأظافر لامعة، وتبدو أطراف الأصابع أكبر.

ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم)، والذي قد يسبب اضطراب المعدة والعطش والتبول المتكرر والارتباك بين أعراض أخرى.

متلازمة هورنر، والتي قد تسبب تدلي الجفن، وانخفاض حجم حدقة العين، وانخفاض التعرق - كل ذلك على جانب واحد من الوجه.

انتفاخ الوجه أو الرقبة أو الذراعين، بسبب ورم يحد من تدفق الدم.

أعراض سرطان الرئة على الجلد

بالإضافة إلى مشاكل التعرق التي تسببها متلازمة هورنر، يمكن أن يسبب سرطان الرئة مشاكل أخرى في البشرة، وتشمل:

اليرقان، الذي يتسبب في اصفرار البشرة وبياض العينين

ظهور كدمات بسهولة، والذي يحدث عندما يتداخل السرطان مع الغدد الكظرية في الجسم.

سرطان الرئة هو السبب الرئيسي لوفيات السرطان بين جميع الجنسين، وتنخفض معدلات سرطان الرئة في جميع المجالات، لكن الانخفاض لم يكن كبيرًا بالنسبة للنساء الأصغر سنًا، الخبراء غير متأكدين من سبب حدوث ذلك، وقد تلعب الطفرات الجينية دورًا.

يرتبط سرطان الرئة تقليديًا بالرجال الأكبر سنًا الذين لديهم تاريخ من التدخين، لذلك قد لا يشك الأطباء في الإصابة بسرطان الرئة في البداية عندما تأتي امرأة شابة غير مدخنة بأعراض عامة مثل السعال أو التهابات الجهاز التنفسي المتكررة.

متى تتصل بالطبيب؟

إذا كان لدى المريض أي من أعراض أمراض الرئة هذه، وخاصة السعال المستمر، أو المخاط المختلط بالدم، أو الصفير، أو بحة الصوت، أو عدوى الرئة التي تستمر في العودة، فتكون استشر الطبيب ضرورية.

ومن المهم الذهاب فورًا إلى غرفة الطوارئ إذا كان لدى المريض أي مما يلي:

السعال مع كمية كبيرة من الدم

ضيق التنفس المفاجئ

ضعف مفاجئ

مشاكل مفاجئة في الرؤية

ألم في الصدر لا يزول