أسباب عصبية المراهقين وطرق التعامل معهم بشكل تربوي

أسباب عصبية المراهقين، يعتبر التعامل مع عصبية المراهقين تحديًا من التحديات التي يواجهها العديد من الآباء والمربين، خلال رحلتهم التربوية، حيث يمر المراهقون بمرحلة نمو عاطفي ونفسي معقدة تشمل التغيرات الجسدية والهرمونية والاجتماعية.



أوضحت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أنه من المهم فهم أسباب عصبية المراهقين، وتعلم الطرق التربوية المناسبة للتعامل معهم بشكل يساهم في تهدئة العلاقات الأسرية وتعزيز النمو النفسي الصحي للمراهق.



وأضافت الدكتورة عبلة، أن عصبية المراهقين هي جزء طبيعي من عملية النمو، ويجب التعامل معها بتفهم وصبر، من خلال تبني استراتيجيات قائمة على التواصل الفعال، ووضع القواعد بوضوح، وتعزيز الثقة بالنفس.

كما يمكن للآباء والمربين خلق بيئة داعمة تشجع المراهقين على تطوير مهاراتهم في إدارة الغضب. وفي الحالات التي تتطلب تدخلًا إضافيًا، يمكن الاستفادة من مساعدة متخصصين نفسيين لتقديم الدعم العلاجي المناسب.



أسباب عصبية المراهقين

عصبية المراهقين والتعامل معها

وأشارت الدكتورة عبلة، الى أنه قبل أن نبحث في طرق التعامل مع العصبية، من الضروري أن نفهم الأسباب التي قد تؤدي إلى هذا السلوك، والتي تستعرضها فى السطور التالية:



1. التغيرات الهرمونية: تعتبر التغيرات الهرمونية في مرحلة المراهقة من أهم العوامل التي تؤثر على الحالة المزاجية للمراهق. هذه التغيرات تؤدي إلى تقلبات في المشاعر وزيادة الحساسية تجاه المواقف اليومية.



2. الضغوط الاجتماعية: يتعرض المراهقون لضغوط اجتماعية هائلة سواء من زملائهم أو من وسائل الإعلام، مما يجعلهم يشعرون بالضغط لتلبية التوقعات أو الاندماج في محيطهم.



3. البحث عن الهوية والاستقلالية: يسعى المراهقون لتكوين هويتهم الخاصة والتمرد على السلطة الأبوية أو النظام القائم، مما قد يترجم في سلوكيات عصبية وانفعالية.



4. الضغوط الدراسية والمستقبلية: تزداد الضغوط الدراسية في هذه المرحلة، حيث يبدأ المراهق في التفكير بمستقبله الأكاديمي والمهني، ما يساهم في زيادة التوتر والانفعالات.

طرق التعامل مع عصبية المراهقين



وتستعرض الدكتورة عبلة، في السطور التالية أهم طرق التعامل مع عصبية المراهقين.

عصبية المراهقين

التواصل الفعال

التواصل هو مفتاح التعامل مع المراهقين. يجب على الآباء والمربين فتح قنوات حوار مفتوحة مع المراهق، حيث يشعرون بأنهم مسموعون ومفهومون. هذا النوع من التواصل يساعد المراهق على التعبير عن مشاعره وأفكاره بشكل أكثر هدوءًا، ويقلل من الشعور بالعزلة.

التفهم والصبر

يتطلب التعامل مع المراهقين العصبيين قدرًا كبيرًا من الصبر والتفهم. من المهم أن يتجنب الآباء والمربون الرد على العصبية بعصبية مضادة. بدلًا من ذلك، يجب عليهم محاولة فهم السبب وراء هذا السلوك والتعامل معه بهدوء.

تقديم الدعم العاطفي

يحتاج المراهقون إلى الشعور بالدعم والاحتواء من قبل أفراد الأسرة. يمكن تقديم الدعم العاطفي عن طريق تقديم النصائح بشكل لطيف، أو مجرد تقديم الاستماع عندما يحتاج المراهق إلى من يشاركه مشاعره وأفكاره..

وضع الحدود والقواعد بوضوح

على الرغم من أن المراهقين يسعون للاستقلالية، إلا أنهم لا يزالون بحاجة إلى توجيه. يجب وضع حدود وقواعد واضحة تساهم في الحفاظ على النظام داخل الأسرة، ولكن من الضروري أن تكون هذه القواعد قابلة للتفاوض وأن يتم شرحها للمراهق بشكل منطقي ومتفهم.

تعليم استراتيجيات التحكم في الغضب

يمكن مساعدة المراهق على تعلم استراتيجيات التحكم في الغضب، مثل تقنيات التنفس العميق، أو ممارسة الرياضة كوسيلة لتفريغ الطاقة السلبية. من خلال تقديم طرق صحية للتعامل مع التوتر والغضب، يمكن أن يتعلم المراهق كيفية إدارة مشاعره بشكل أكثر فعالية.

تعزيز الثقة بالنفس

غالبًا ما تكون العصبية نتيجة لانعدام الثقة بالنفس أو الشعور بعدم الكفاءة في مواجهة تحديات الحياة. لذلك، من المهم تعزيز ثقة المراهق بنفسه من خلال دعمه في اكتساب مهارات جديدة أو الاحتفاء بنجاحاته الصغيرة.

التعاون مع متخصصين

إذا استمرت العصبية وكانت تؤثر بشكل كبير على حياة المراهق أو الأسرة، فقد يكون من المفيد التعاون مع مختصين نفسيين أو مستشارين. يمكن للمعالجين توفير الدعم اللازم للمراهق وتقديم استراتيجيات علاجية، مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، التي تساعد في تعديل السلوكيات غير المرغوبة.