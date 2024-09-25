الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رياضة

أسباب جديدة وراء غياب نجم الأهلي عن احتفالية التتويج بالدوري

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

ما زال الحديث عن غياب علي معلول نجم الأهلي، عن حفل استلام القلعة الحمراء لدرع الدوري مصدر اهتمام وتساؤلات كثيرة من جماهير الأحمر.

وأشارت عدة تقارير إلى أن غياب علي معلول عن احتفالية الأهلي جاء بسبب توصيات طبية لتجنب التعرض لأي إصابة بسبب الازدحام داخل الملعب عقب انتهاء مباراة جورماهيا بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي: أمر مضحك جدا.. لم تكن هناك حالات كر وفر داخل أرضية الملعب عقب انتهاء مباراة جورماهيا وأثناء الاحتفال بالدوري ومن ثم مخاوف تعرض علي معلول لأي مشاحنات بسبب الاحتفالية قد تؤثر على إصابته أمر غير صحيح بالمرة.

وأضاف: البعض ردد أن طريقة دخول معلول إلى ستاد القاهرة حال حضوره قد تؤثر على اللاعب سلبا وهذا أيضا أمر عار تماما من الصحة لأنه كان سيتواجد مع حافلة الفريق التي تنتظر اللاعبون والجهاز الفني أمام ممر ستاد القاهرة المؤدي للملعب والأمر لن يكون مرهقا تماما.

وأتم المصدر: معلول غاضب بسبب عدم التجديد وقيده في القائمة وهو أمر محسوم وغير مطروح للنقاش.

فيما يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه حاليا لاستاد التتش بالجزيرة قبل السفر عصرا إلى المملكة العربية السعودية، استعدادا لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وعرضت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو لتدريبات الأهلي التي تقام الآن على ملعب التتش.

 

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق على ملامح قائمة الأحمر لمواجهة الزمالك كالتالي: 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، أشرف داري،ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، السولية، أفشة، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات. 

خط الهجوم: وسام أبو علي، كهربا.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

واحتفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بمواجهة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية. 


وكتبت صفحة الكاف الرسمية علي فيسبوك: “بعد ثلاثة عقود، تجددت هذه المواجهة، في 27 سبتمبر، سيتواجه النادي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي بالرياض”. 

ويقصد الكاف بتجدد المواجهة بين الفريقين بمباراة السوبر الإفريقي اللقاء الذي جمع الأهلي والزمالك من قبل في البطولة ذاتها في نسخة 1994، والذي توج بها الفارس الأبيض بهدف أيمن منصور.  

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