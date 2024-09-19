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تضامن الفيوم: إجراء 12 ألفا و803 جراحات عيون خلال العام الجاري

القوافل الطبية بالفيوم،
القوافل الطبية بالفيوم، فيتو

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، أن الجمعيات الأهلية أجرت 12  ألفا و803 جراحات عيون ناجحة، للمرضى غير القادرين في قرى ومدن محافظة الفيوم، خلال الأشهر المنقضية من العام الجاري

وقال جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، أن المديرية توفر الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال تنمية المجتمع المحلي.

قافلة طبية تستهدف المرضي غير القادرين

يذكر أن  مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، نظمت قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضي غير القادرين، بقريتي سيلا والصوفي بمركز الفيوم، وقرية السليين بمركز سنورس، وقرية المظاطلي بمركز طامية،  بالتعاون أحدي مؤسسات العمل الاهلي، ومستشفي جامعة الفيوم.

معايير اختيار المرضي المنتفعين بخدمات القافلة

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه استهدفت كل العزب والنجوع، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، والمستفيد من الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل، أو أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

خدمات الجمعيات والمؤسسات الخيرية لاهل الفيوم

وتابع أن الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها، تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة،  ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون في إجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

تضامن الفيوم ينظم قافلة طبية للمرضي غير القادرين

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