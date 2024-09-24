التأمين الصحي بالقليوبية تنفذ خطة لتطوير مركز السكر بعيادة نصار الشاملة

شهد فرع القليوبية للتأمين الصحي بالقليوبية تطوير وتجهيز مركز السكر والغدد الصماء للطفل السكري بعيادة نصار الشاملة.

تطوير وتجهيز مركز السكر للأطفال بالتأمين الصحي بالقليوبية

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الدكتور خالد موافي رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والدكتور سيد جلال مدير عام الفرع بالقليوبية والمنطقة الطبية الأولي تحت إشراف الدكتور ناير ناجي مدير المنطقة.

تأتي الخطوة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمة المقدمة بمركز السكر، ليصبح بمثابة مركز نموذجي يقدم حزمة من الخدمات الشاملة والمتطورة للأطفال مرضى السكري منها: الإهتمام والتركيز على برامج التوعية والتثقيف الصحي للمرضى وذويهم، للوقاية من داء السكر وطرق التعايش معه، وبرامج للقياسات المستمرة والمتابعة، وطرق التغذية السليمة من خلال الدوائر التليفزيونية المغلقة والملصقات، وعمل جروب تفاعلي للرد علي الاستفسارات وتقديم خدمات الدعم النفسي والمشورة، بالإضافة إلي توفير خدمات الكشف والتشخيص والعلاج طبقاََ لأحدث البروتوكولات العلاجية.

التأمين الصحي بالقليوبية، فيتو

وتأتي خطط التطوير القائمة تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين، وتحقيق مفهوم ورؤي التأمين الصحي لتغطية خدمات الرعاية الصحية وإدخال خدمات تخصصية تفي بتوقعات جمهور الهيئة من المواطنين.

التأمين الصحي بالقليوبية، فيتو

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