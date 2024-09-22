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محافظات

توفير 260 فرصة عمل بمحافظة القليوبية

مديرية القوى العاملة
مديرية القوى العاملة بالقليوبية، فيتو

وفرت مديرية العمل بمحافظة القليوبية 260 فرصة عمل داخل نطاق المحافظة، عن طريق النشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة العمل في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى» للاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل. 

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أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن توفير وظائف جديدة بمديرية للعمل بالمحافظة ضمن مبادرة بداية  يستهدف تنمية الإنسان، والعمل على خلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل مشيرا أن عدد الوظائف يصل إلى 260 وظيفة بـ5 شركات ضمن جهود مديرية العمل بالمحافظة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة القليوبية. 

وأوضح عطية أن وظائف مديرية العمل الجديدة ضمت مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري متوافرة في 5 شركات كالتالي:

وأضاف محافظ القليوبية أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر أو الدخول على الموقع الرسمى للوزارة على الرابط التالي www.manpower.gov.eg.

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