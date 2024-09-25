ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى القليوبية

نجح قطاع الأمن العام، فى ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة كائنة بدائرة المركز.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بداخل الورشة على (12 فرد محلى - عدد من الطلقات - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ