الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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حوادث

الحبس عامين لعاطل بتهمة الاعتداء على فتاة بالقاهرة

حبس عاطل متهم بالتعدي
حبس عاطل متهم بالتعدي علي فتاه

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالحبس عامين في التعدي على فتاة وخلع ملابسه بمنطقة باب الشعرية.


وكشفت التحقيقات، أن الفتاة كانت في طريقها للجامعة وفوجئت بقيام المتهم بالإتيان بفعل فاضح، واستغاثت بأحد أفراد الأمن في الشارع.

وتمكن فرد الأمن من القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.


وبمواجهته اعترف ارتكاب واقعة خلع ملابسه وخدش حياء المجني عليها والتعرض لها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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محكمة جنايات القاهرة باب الشعرية منطقة باب الشعرية

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