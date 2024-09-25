الحبس عامين لعاطل بتهمة الاعتداء على فتاة بالقاهرة
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالحبس عامين في التعدي على فتاة وخلع ملابسه بمنطقة باب الشعرية.
وكشفت التحقيقات، أن الفتاة كانت في طريقها للجامعة وفوجئت بقيام المتهم بالإتيان بفعل فاضح، واستغاثت بأحد أفراد الأمن في الشارع.
وتمكن فرد الأمن من القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.
وبمواجهته اعترف ارتكاب واقعة خلع ملابسه وخدش حياء المجني عليها والتعرض لها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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