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بعد زيادة سعره 30 دولارًا، خبير اقتصادي يوجه رسالة جديدة لمستثمري الذهب

خبير اقتصادي يقدم
خبير اقتصادي يقدم نصيحة لمستثمري الذهب، فيتو

وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة جديدة للمستثمرين في الذهب، وذلك بعد ثبوت سعر أوقية الذهب فوق الـ 2600 دولار للأوقية، حيث وصل اليوم السعر العالمي لأوقية الذهب 2655 دولارا للأوقية، في العقود الفورية للذهب.

خبير اقتصادي يوجه رسالة لمستثمري الذهب


ورجح الخبير الاقتصادي هاني توفيق ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا، وذلك بعد أن ارتفع سعرها 30 دولارًا في جلسة واحدة، أمس الثلاثاء، مرجعًا ذلك لما وصفه بـ إشارات خفض الفائدة على الدولار.

ونصح هاني توفيق أن يكون شراء الذهب كالبيع، ويكون على مراحل، بعد توقع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا خلال المرحلة المقبلة.

ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا، فيتو


وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، في رسالته التي وجهها لمستثمرى الذهب: "رسالة جديدة لمستثمرى الذهب: ثبوته فوق الـ ٢٦٠٠ دولار، وارتفاعه ٣٠ دولار فى جلسة الأمس، يرجح استمرار الصعود، وبالذات مع إشارات واضحة لاستمرار خفض الفائدة على الدولار... والشراء، كالبيع، يكون على مراحل".

 أسعار الذهب عالميًا قفزت أكثر من 1%


الجدير بالذكر أن أسعار الذهب عالميًا قفزت أكثر من 1% في جلسة واحدة، وعزز ذلك البيانات المتداولة بتخفيض سعر الفائدة على الدولار، ما أدى لزيادة الإقبال على سعر الدولار ليصل إلى سعر 2653 للأوقية.

سعر أوقية الذهب يبلغ نحو 2655 دولارًا، فيتو

وذكرت صحيفة "بلومبرج" البريطانية أنه تم تداول أوقية الذهب بالقرب من 2660 دولارًا، بعد أن اقتربت بمستوى قياسي أمس، عقب ظهور يشير لانخفاض ثقة المستهلك الأميركي بأكبر قدر، في ثلاث سنوات هذا الشهر، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة للانخفاض. 

وارتفع سعر أوقية الذهب بنسبة 30% في جلسة واحدة تقريبًا هذا العام، حيث زاد ارتفاع سعر الذهب عالميًا بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة الأسبوع الماضي. 

سر ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا


كما تلقت الأسعار الدعم من مشتريات البنك المركزي، وزادت التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الذهب، الذي يعتبر الملاذ الآمن. 

ارتفاع سعر أوقية الذهب 30 دولارًا، فيتو


استقر السعر الفوري للذهب عند 2658.10 دولار للأوقية، حتى صباح اليوم الأربعاء في سنغافورة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2664.39 دولار أمس.

وانخفض مؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري بنسبة 0.1% بعد انخفاضه بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة. ولم تتغير أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم إلا بنسبة طفيفة.

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