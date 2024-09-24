خبير اقتصادي يكشف عوامل ارتفاع أسعار الذهب بشكل قياسي (فيديو)

أسعار الذهب، كشف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن تخفيض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائد والتوترات الجيو سياسي من حرب غزة لاشتعال الجبهة اللبنانية والحرب الروسية الأوكرانية، من أبرز العوامل التي تسببت في الارتفاع القياسي لأسعار الذهب.

الاستثمار في الذهب وارتفاع الأسعار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": مع أول خفض لسعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي دفع كثير من المستثمرين سحب استثماراتهم من أدوات الدين الحكومي سواء سندات أو أذون خزانة والذهاب بها الي الذهب الذي يعتبر ملاذ اَمن وهو ما أدى الي ارتفاع الأسعار.

السبب وراء استثمار الأفراد في الذهب

ولفت إلى أن الصين واحدة من أكبر الدول التي تقبل على شراء الذهب وهذا أثر بشكل كبير على السوق العالمي وارتفاع الأسعار، كما أن معدلات التضخم المرتفعة دفعت الأفراد والمؤسسات في العالم الي الاستثمار في الذهب للحفاظ على قيمة العملة.

متى يفكر الشخص في بيع الذهب؟

وتابع أن الذهب استثمار طويل الأجل ويمكن من خلال جني الأرباح مع حدوث ارتفاعات كبيرة.