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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع بدء التيسير النقدي في الولايات المتحدة

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس بأكثر من 1%، بعد أن بدء الفيدرالي الأميركي دورته للتيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية؛ مما رفع المعدن الأصفر في الجلسة السابقة لأعلى مستوى له على الإطلاق ويصل إلى ما يقل ببضع سنتات عن مستوى 2600 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2586.99 دولار للأونصة، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2612.50 دولار.

الذهب سجل ذروة قياسية أمس بعد خفض أسعار الفائدة

يشار إلى أن الذهب سجل ذروة قياسية عند 2599.92 دولار أمس الأربعاء بعد أن خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75% و5%، في خطوة اتفقت مع توقعات المتعاملين قبل صدور القرار.

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أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث، عيار 21 يسجل 3500 جنيها

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