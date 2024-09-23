هل تستمر أسعار الذهب في الصعود؟ خبير يرد

أسعار الذهب، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمجوهرات سابق وخبير الذهب، إن هناك صعودًا في الأسعار في ظل الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية الفترة الحالية.

أسعار الذهب بعد الارتفاع الأخير

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم": سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية وصلت إلى 2627 دولارًا، ما أدى إلى تسجيل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 3565 جنيهًا، و3056 جنيهًا لجرام عيار 18، و4074 جنيهًا سعر جرام عيار 24، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 28520 جنيهًا.



توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

وأكد: "لو استمر الحال كما هو عليه الآن من المتوقع أن يشهد السوق زيادة جديدة في أسعار الذهب في ظل البورصة العالمية".