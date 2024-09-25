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رياضة

شريف عبد المنعم: مباراة السوبر الإفريقي متكافئة وهؤلاء مفاتيح اللعب في القطبين

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

السوبر الإفريقي، أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي متكافئة، مشيرًا إلى أن كل مدرب سوف يدفع بأفضل تشكيلة، بالإضافة للاستحواذ والضغط، مع إمكانية وجود هجمات مرتدة، وتلك الأمور تعتمد على الأمور الفنية وقدرات اللاعبين في المستطيل الأخضر.

 

 

الزمالك يملك عناصر هجومية جيدة

وقال عبد المنعم عبر تصريحات تليفزيونية: "الزمالك لديه عناصر جيدة في الهجوم مثل زيزو والجزيري، وهناك أمور آخرى ترتبط بالدوافع والحوافز لدى اللاعبين، ولست مع النغمة التي يرددها البعض بأن الأهلي الأقرب للفوز، لأن الملعب مختلف تماما، وهناك ظروف معينة، وكل طرف يرغب في تحقيق الفوز بالسوبر الإفريقي".

المساحات نقطة ضعف الزمالك

وأضاف: "نقاط الضعف في الزمالك، هي استغلال الكرة الثابتة، وأخطاء الخط الخلفي، ولابد من تقليل سوء التمرير، لابد أن يكون وسط ملعب الزمالك قريب من لاعبي الخط الخلفي، وهناك عيب كبير في أداء الفريق وهي وجود مساحات بين الوسط والدفاع، وابتعاد الخطوط عن بعضها، وكذلك الحالة البدنية، والنادي الأهلي يحترم خصمه ويلعب بثنائي ارتكاز ويلعب بـ إمام عاشور كلاعب 8 و10".

شريف عبد المنعم، فيتو

الشحات ووسام أبوعلي قوة الأهلي الضاربة

وواصل: "حسين الشحات ووسام أبوعلي لديهم مزايا كثيرة وقادرين على التهديف، والأهلي لو سجل هدف التقدم سوف يرهق الزمالك كثيرًا، وستكون مشكلة كبيرة للأبيض، ولكن لو حدث وتقدم الزمالك بهدف سيحاول تهدئة المباراة قدر الامكان".

وزاد: "الأهلي لديه لاعبين مميزين، ولكن الفوز في السوبر الإفريقي يحتاج اللعب بروح عالية وعدم وجود اي حالة (تكبر) لدى عناصر الفريق، وهذه ليس من طباع اللاعبين الحاليين، والفريق قدم مستوى قوي أمام جورماهيا الكيني، ومارسيل كولر يقيم اللاعبين فقط بالأداء والالتزام، ولا يوجد فارق بين الاساسي والبديل، والمباراة متكافئة".

أوراق الزمالك الرابحة

وتابع: "زيزو والجزيري وعبدالله السعيد هم الأخطر في الزمالك ولديهم حلول فنية كثيرة، والجزيري لاعب متمرس وقادر على التسجيل، وهم الأفضل في صفوف الفريق الأبيض، وعمر جابر لابد أن يتقدم للهجوم بحساب، ولابد من اللعب جماعيًا والحذر من الهجوم المرتد من الأهلي".

وأضاف: "الأهلي لديه مفاتيح لعب كثيرة في الملعب سواء محمد هاني أو يحيى عطية الله أو إمام عاشور، وكذلك الثلاثي الهجومي تاو والشحات وأبوعلي، وعلى الجانب الآخر الزمالك قد يستعين بخدمات كونراد، وهو من اللاعبين الجيدين أيضا واللاعب الذي يجيد التسجيل يمكن الاعتماد عليه".

وأتم: "أتوقع أن يفوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1".

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