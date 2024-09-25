الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رمضان السيد يكشف نقاط قوة وضعف الأهلي والزمالك قبل السوبر الإفريقي

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

السوبر الإفريقي، أكد رمضان السيد نجم الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي ضد العين الإماراتي لن تكون سهلة، خصوصًا أن المنافس يضم عناصر سوبر، مشيرا إلى أن الفريق الإماراتي حقق انتصارات في دوري أبطال آسيا على حساب الهلال والنصر، وجمهور الأهلي سيكون له دور كبير في تلك المواجهة.

 

الأهلي يمتلك أفضل إسكواد في إفريقيا

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة ETC الفضائية: "رغم أن العين يضم لاعبين مميزين، ولكن الأهلي يمتلك أفضل إسكواد في إفريقيا أخر موسمين، وهناك استقرار وانسجام كبير بين اللاعبين داخل أرضية الملعب، وكذلك وجود مدرب جيد بحجم مارسيل كولر، والذي له بصمة كبيرة، ستكون مباراة كبيرة ولدينا لاعبين وجهاز فني وجمهور كبير في استاد القاهرة، وستكون فرصة الأهلي كبيرة".

رمضان السيد، فيتو

الاستقرار الفني يرجح كفة الأهلي في السوبر

وأضاف: "المعطيات الموجودة فنيًا لصالح الأهلي قبل السوبر الإفريقي في ظل وجود استقرار فني وإداري، ولكن مواجهة الديربي ليس لها مقاييس، والـ90 دقيقة فقط الفريق الأفضل والأكثر توفيقًا هو من يحقق الانتصار".

 

نقاط قوة الزمالك في السوبر

وأكمل: "نقاط قوة الزمالك زيزو والجزيري وعبدالله السعيد، لو جوميز لعب بالأخير كصانع ألعاب بجور ثنائي ارتكاز، وجوميز لو لعب بـ دونجا بجوار السعيد وناصر ماهر سيكون نقطة ضعف كبيرة لصالح الأهلي وسوف يعمل كولر على استغلال المساحات في الوسط".

وزاد: "زيزو ومصطفى شلبي من الأوراق الهجومية الهامة، والأفضل وجود عمر جابر في الظهير الأيمن ومحمد حمدي على اليسار، وستكون نقطة سلبية للزمالك وجود ناصر ماهر بجوار عبدالله السعيد، وهناك مشكلة ستواجه دفاع الزمالك المثلوثي وحسام عبدالمجيد في ظل سرعات لاعبي الأهلي في الخط الهجومي".

 

وسام والشحات وتاو نقاط قوة الأهلي الهجومية

وتابع: "الرهان الهجومي في الأهلي على وسام أبوعلي وحسين الشحات وبيرسي تاو وإمام عاشور، ورغم ذلك أفضل أن يشارك افشة أساسيا على حساب إمام البعيد عن مستواه، والذي تراجع عن بدايته الجيدة مع الأهلي مؤخرًا، وأفشة يقدم الاضافة الجيدة حال مشاركته في أي وقت، ويمنح الاستحواذ للأهلي".

 

أوراق الأهلي الهجومية متنوعة

وأضاف: "عطية الله ظهر بمستوى جيد في المباراة الأخيرة أمام جورماهيا، وحال استمرار تألقه سيكون عنصر هجومي جيد في تشكيلة الأهلي في السوبر الإفريقي، وبالنسبة للزمالك سيكون هناك عدة عناصر مؤثرة في الهجوم خصوصًا السعيد لو لعب في مركز صانع الألعاب وحال وجوده كرقم 10 يجب فرض رقابة قوية عليه من أكرم توفيق، خصوصا أنه يمتلك الخبرات وقادر على مساندة الهجوم والتمرير الجيد لـ شلبي والجزيري وزيزو، وقادر على استغلال المساحات والتسديد بقوة من خارج منطقة الجزاء".

وأشار إلى أن أشرف داري مدافع الأهلي الجديد يمتاز بالقوة، ومميز في الكرات العالية ولديه سرعات كبيرة، ولكن أتوقع اللعب برامي ربيعة بجوار ياسر إبراهيم وهم الأكثر تفاهمًا في الفترة الأخيرة.

وأتم: "من الصعب توقع نتيجة اللقاء رقميًا، ولكن نسبة فوز الأهلي 60% على حساب الزمالك 40%".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السوبر الأفريقي الأهلي ضد العين الإماراتي الأهلي مارسيل كولر الزمالك زيزو عبدالله السعيد جوميز وسام أبوعلي حسين الشحات عطية الله أشرف داري

مواد متعلقة

تعرف على نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه

التشكيل الأقرب للزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

من نصيب نجم الأهلي، أكبر لاعب تسجيلا في كأس السوبر الإفريقي

لقطات من وصول الزمالك إلى السعودية استعدادًا لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

الأكثر قراءة

زيادة جديدة، أسعار الطماطم تقفز 10 جنيهات في الأسواق

يتسبب بكارثة للسودان، أستاذ بجامعة أمريكية يكشف عن حدث غريب في سد النهضة

حقيقة تلوث مياه الشرب بالإسكندرية

منذر الكبير: تعاقد الأهلي مع بن رمضان ستكون "ضربة معلم"

قرار جديد من الكويت بشأن منح وسحب الجنسية

مستشار الرئيس للصحة يتوقع ظهور متحور جديد لـ كورونا خلال شهر

الزمالك ينهي اتفاقه مع صفقة أجنبية جديدة

شعبة الخضراوات تكشف موعد انخفاض سعر الطماطم لـ 5 جنيهات (فيديو)

منوعات

المزيد

ملاكم روسي يصارع دبا ضخما (فيديو)

اكتشاف بذور متحجرة في معدة طائر كان يعيش قبل 120 مليون سنة

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مزاد على قلادة تحتوي على 500 ماسة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 24/9/2024

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أصبحت خارج الحسابات.. نصائح بتوقف الجامعات عن تدريس 10 تخصصات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم نزول المطر في المنام في المنام وعلاقته بالتطهير من الذنوب والخطايا

المزيد
الجريدة الرسمية