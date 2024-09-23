الزمالك يفاجئ عبدالله السعيد بهذا القرار

استقر مسؤولو نادي الزمالك، على تجديد عقد عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لمدة موسم إضافي، لينتهي تعاقده بعد موسمين في ظل تألق اللاعب مع النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.