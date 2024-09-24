الزمالك ينهي اتفاقه مع صفقة أجنبية جديدة
الزمالك، قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادي الزمالك يضعون الرتوش النهائية على التعاقد مع لاعب أجنبي تحت السن خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
أكد الغندور خلال برنامجه إستاد المحور أن الزمالك سيعلن عن الصفقة بشكل رسمي عقب مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل.
لاعب أجنبي تحت السن
أضاف الغندور: “نادي الزمالك أتم اتفاقه مع مدافع تحت السن بيلعب في أحد الدوريات الأوروبية وجنسيته من غينيا بيساو”.
وأكمل: "اللاعب المفروض يوصل مصر خلال أيام وهيتم الإعلان عن الصفقة بعد انتهاء السوبر الإفريقي".
غيابات الزمالك أمام الأهلي
ويغيب عن الزمالك كل من: سامسون أكينيولا ومحمد عاطف وأحمد فتوح وأحمد مجدي وسيد عبد الله "نيمار" وسيدي ندياي وعمر عبد العزيز وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحسن أبو المعاطي وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي للإصابة.
موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي
تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.
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