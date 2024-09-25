يحمي من هشاشة العظام، فوائد حليب الصويا لمرضى حساسية اللاكتوز

فوائد حليب الصويا، حليب الصويا من أنواع اللبن النباتي الشهيرة وهو ذات قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

وفوائد حليب الصويا، عديدة أبرزها أنه غني بالعناصر المهمة، ومناسب لمرضى حساسية اللاكتوز لأن اللبن الحليب يسبب لهم مشاكل خطيرة وبالتالي يعتبر حليب الصويا خيارًا مثاليًّا لهم.

أهمية تناول حليب الصويا

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن حليب الصويا هو مشروب نباتي يتم استخراجه من فول الصويا، ويعتبر بديلًا شائعًا للحليب الحيواني، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو يتبعون نظام غذائي نباتي، ويحتوي حليب الصويا على العديد من الفوائد الصحية، التي تجعله خيار غذائي مفيد للعديد من الأفراد.

فوائد حليب الصويا، فيتو

فوائد حليب الصويا للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد حليب الصويا:

حليب الصويا يحتوي على نسبة عالية من البروتينات النباتية، وهو مصدر ممتاز للأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، والبروتينات تلعب دورًا هامًّا في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، وتعزيز الجهاز المناعي، على الرغم من أن بروتين الصويا ليس بجودة البروتين الحيواني، إلا أنه يعتبر بديلًا جيدًا للنباتيين.

خالي من الكوليسترول والدهون المشبعة التي تتواجد بكثرة في الحليب الحيواني، وهذا يجعله خيار صحي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أو يرغبون في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، والدراسات أظهرت أن استهلاك بروتين الصويا يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة القلب.

حليب الصويا يحتوي على نسبة من الألياف الغذائية التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، وتحسن حركة الأمعاء، وتقلل من مشاكل الإمساك، والألياف تلعب دور مهم في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب.

يحتوي على الكالسيوم بشكل طبيعي مثل الحليب الحيواني، إلا أن معظم الأنواع المتاحة في الأسواق تكون مدعمة بالكالسيوم وفيتامين D، هذه العناصر ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان، وتساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

حليب الصويا هو خيار مثالي للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز الموجودة في الحليب الحيواني، وهؤلاء الأفراد غالبا ما يواجهون مشاكل في الهضم مثل الغازات والإسهال عند تناول الحليب العادي، لكنهم يمكنهم الاستمتاع بحليب الصويا دون أي مشاكل.

حليب الصويا المدعّم يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B12، الحديد، والمغنيسيوم، والتي تعتبر ضرورية للعديد من وظائف الجسم الحيوية، على سبيل المثال، فيتامين B12 يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، بينما الحديد يلعب دور في نقل الأكسجين في الجسم.

حليب الصويا يحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنةً بالحليب الكامل الدسم، لذا يمكن أن يكون جزء من نظام غذائي صحي منخفض السعرات للأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن أو الحفاظ على وزنهم.